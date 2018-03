Cand un barbat te iubeste… CE GANDESTE EL atunci cand te adora!

1. Cand un barbat te iubeste vrea sa fie important pentru tine

Pentru ca in felul acesta isi hraneste ego-ul sensibil. El vrea sa fie special pentru tine, vrea sa simta ca tu il apreciezi. Tu ai fi putut sa alegi si alti barbati pentru ca si alti barbate sunt atragatori pentru tine, dar tu l-ai ales pe el, pentru ca el si doar el este special pentru tine!

La acest lucru se gandeste si probabil nu iti va spune niciodata, dar sa stii ca pentru barbatul care te iubeste e important sa simta ca el conteaza pentru tine si ca tu il apreciezi. Capcana: Nu il pune pe un piedestal prea curand, fiindca el va pierde provocarea de a-ti arata ca merita acest lucru. Iar barbatii sunt motivate atunci cand au de lucru pentru a se demonstra. Nu te darui cu prea mare usurinta, cladeste-ti tu insati propria valoare si fii o femeie in fata careia el vrea sa se demonstreze.

Foto: Pexels

2. Cand un barbat te iubeste te va privi ca pe o femeie de mare valoare

Altfel, nu te-ar respecta, nu te-ar iubi. Te vede ca pe cineva pretios, cineva valoros pentru el. Cand un barbat te iubeste si se trezeste langa tine dimineata, in timp ce tu inca mai dormi, te va privi minunandu-se de cat de norocos a fost ca tu te-ai indragostit de el.

Va avea aceste ganduri datorita provocarii pe care a simtit-o in legatura cu tine, provocarii de a-ti demonstra ca este la nivelul tau. Undeva in subconstientul sau exista frica ca te-ar putea pierde si aceasta frica genereaza provocarea si in acelasi timp, tine relatia vie. "Nu te vinde ieftin!"

Foto homepage: Pexels

Cand un barbat te iubeste… Comportamentul unui barbat indragostit

3. Cand un barbat te iubeste investeste in tine

Nu, nu din punct de vedere financiar! Nu este vorba despre asta, ci despre efortul pe care il pune pentru tine si pentru relatia voastra. De exemplu, chiar daca prietenii lui ii propun sa merga la o activitate care chiar i-ar placea, el va allege totusi sa stea cu tine si tu nici macar nu ar trebui sa ii ceri sa faca acest lucru. Sau se uita impreuna cu tine la serialul tau favorit, pentru ca vrea sa petreaca acel timp cu tine.

Atunci cand tu trebuie sa te gandesti care ii sunt prioritatile si cum sa il faci ca tu sa fii in centrul atentiei sale, considera ca este un stegulet rosu major pentru cum va evolua aceasta relatie.

Foto: Pexels

4. Cand un barbat te iubeste, te protejeaza!

Este un semn valoros si interesant care te ajuta sa iti dai seama daca barbatul in care investesti emotional simte acelasi lucru pentru tine. Un barbat care te iubeste si te adora, te protejeaza. “Un barbat care iubeste o femeie este gata sa isi dea si viata pentru ea”, explica coachul de relatii Brian Nox. Daca ea este in vreun fel in pericol, el va actiona. Nu e nevoie sa ne imaginam scenarii din filme cu super eroi care isi salveaza iubitele. Cum se comporta el atunci cand esti bolnava? Te ingrijeste? Iti pregateste supa? Te tine de mana atunci cand iti este rau? Eu fac asta pentru iubita mea cand este bolnava: “Ii citesc o poveste, sau ii spun povesti, pana reuseste sa adoarma.” :)

Sunt si alte semne ale aceluias mechanism de protective pe care barbatii il acceseaza pentru femeile pe care le iubesc: Iti ofera jacheta lui atunci cand iti este frig? Gateste pentru tine? Iti sta alaturi tinandu-te de mana? Acestea sunt semnale subtile care iti pot arata ca un barbat te iubeste cu adevarat.

5. Cand un barbat te iubeste, te accepta exact asa cum esti

Nu incearca sa te manipuleze sa fii altcineva si nu incearca in niciun fel sa te schimbe. Se gandeste la sentimentele tale si ii pasa de ceea ce simti? Sa zicem ca ai vaut o zi proasta si ii povestesti. Cum iti raspunde? Un barbat care te iubeste, te asculta si incearca sa te inteleaga si nu te condamna pentru emotiile tale.

Bonus: Cand un barbat te iubeste… iti spune: “Te iubesc” Te imbratiseaza afectuos si iti spune aceste cuvinte magice si tu chiar simti adevraul a ceea ce a rostit…



Via canalul de YouTube al lui Brain Nox