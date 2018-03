Ai multi prieteni? Cum sa cumperi cadouri potrivite pentru toate ocaziile

Cele mai bune prietenii se leaga de-a lungul anilor, timp in care se construiesc nenumarate amintiri frumoase. Printre acestea se numara evenimente pline de bucurie, precum zile de nastere, nunti, botezuri sau mutarea intr-o casa noua. In aceste momente vrei, mai mult ca oricand, sa participi in viata prietenilor tai si sa iti arati entuziasmul, oferindu-le un dar.

Indiferent de ocazie sau de cat de apropiat esti de persoana, alegerea unui cadou poate fi destul de dificila. De aceea, cei mai multi dintre noi alegem cadourile sigure, mai superficiale, care nu pot dezamagi. Un studiu al Universitatii Carnegie Mellon publicat de Science Daily arata ca persoanele prefera darurile personale in schimbul celor generale. De aceea, daca poti, indrazneste si include un element personal cadoului tau.

Idei de cadouri pentru casa noua

Traditia de a oferi un cadou pentru prietenii care tocmai s-au mutat este un obicei vechi, plin de semnificatie. De-a lungul secolelor, darul de casa noua dorea alungarea spiritelor rele, dar in prezent arata sustinere si bucurie. De aceea, alegerea unor cadouri de casa noua nu este deloc usoara. Exista multe traditii dupa care te poti ghida atunci cand alegi darul, precum oferirea alimentelor sau a obiectelor din lemn.

Cele mai bune cadouri de casa noua sunt cele care ii ajuta pe noii locatari sa finalizeze casa. Asadar, este bine sa optezi pentru cadouri practice, precum un robot de bucatarie, un espressor, un purificator de aer sau un storcator de fructe. De asemenea, poti opta pentru un cadou cu scop decorativ, precum un set de lumanari parfumate, un ceas sau un tablou.

Idei de cadouri pentru ziua de nastere

Ziua de nastere a prietenului tau este ocazia perfecta de a demonstra importanta prieteniei voastre. De asemenea, este una din putinele ocazii in care poti sa oferi linistit un cadou cu o nota mai personala.

Gandeste-te la personalitatea si la hobby-urile sale. Cele mai bune cadouri pe care le poti darui ofera experiente, nu starnesc doar sentimente de admiratie. Asa ca inspira-te pentru cadoul tau din activitatile actuale ale prietenului tau sau din cele pe care doreste sa le inceapa. Echipament de alergat, o carte de retete, un instrument muzical sau un set de pictura pot fi cadouri care sa creeze experiente de neuitat pentru prietenii tai.

Idei de cadouri pentru nunta

Daca prietenii tai se casatoresc, atunci ai nevoie sa iti arati sustinerea printr-un cadou perfect. Acest dar trebuie ales cu mai multa grija deoarece este destinat inceputului de viata in doi. Asa ca darul tau trebuie sa se potriveasca cu personalitatea acestora si sa le fie de folos in viata de cuplu.

Alegerea unui cadou practic, care sa le completeze casa, este o idee foarte buna. Poti alege un set de vesela sau unul de tigai, un aparat de vafe sau unul de paine, un set de lenjerie de pat sau unul de prosoape. Daca doresti un cadou mai romantic, poti opta pentru o activitate de cuplu, precum o zi la spa, o excursie, un workshop de pictura sau lectii de yoga.

Idei de cadouri pentru botez

Venirea pe lume a unui copil este un moment magic, care va schimba pentru totdeauna viata prietenilor tai. De aceea, trebuie sa iti arati entuziasmul pentru noua etapa din viata lor cu un cadou plin de semnificatie, care sa le aduca aminte toata viata de aceste momente speciale.

Hainutele si jucariile sunt cadourile comune pentru acest tip de eveniment, care cu siguranta sunt apreciate de noii parinti. Daca iti doresti ca darul tau sa iasa in evidenta, atunci alege un cadou personal, care sa ilustreze entuziasmul sosirii unui nou nascut. Poti opta pentru o paturica brodata cu initialele bebelusului si data nasterii, un album foto destinat primului an de viata al copilului sau un mulaj cu amprenta sa.

Sursa foto: Shutterstock