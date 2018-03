Rockul e pentru totdeauna - Scorpions, pe 12 iunie 2018 la București, în cadrul Crazy World Tour

Comunicat de presa

Înc o dat , vântul schimb rii se va auzi la Bucure ti, pe 12 iunie, la Romexpo, în cadrul unui concert de colec ie al legendarei trupe germane Scorpions, din cadrul Crazy World Tour, adus în Romania de Events (www.events.ro).

Fiecare mi care de schimbare puternic a fost înso it de-a lungul timpului de propriul s u refren memorabil, care r sun atât de familiar atât în urechile celor care au tr it schimbarea, cât i în ale celor care doar au auzit pove tile i îi intuiesc impactul. Cea mai de succes balada a Scorpions, „Wind of Change”, este considerat simbolul c derii Zidului Berlinului i face valuri adânci pân în ziua de azi, când poate va inspira i va înso i o nou schimbare. Despre asta e vorba când vorbim de rock – de muzic ce las semne, inspir genera ii, nu are vârst i asupra c reia nu po i i nu are sens s intervii, c ci mesajul va fi mereu actual i va transcede genera ii.

Ne înconjoar aceea i Crazy World unde, spre sfâr itul anilor ’60, ni te tineri muzicieni din Germania ce se ref cea dup al doilea r zboi mondial au fost marca i de muzic ce se auzea de peste Ocean. Originar din Hanovra, trupa a luat na tere din ini iativa chitaristului Rudolf Schenker i s-a consacrat în anii ’80 cu piese care au fost pe buzele tuturor, ca “No One Like You”, “Still Loving You” i “Rock You Like A Hurricane”, afirmându-se totodat drept cel mai important grup heavy al Germaniei. Balada “Wind Of Change”, simbol al schimb rilor politice puternice din Europa din 1989, a devenit rapid un succes pe plan mondial, fiind cel mai bine vândut single al anului 1991. Pe scurt, ace tia sunt Scorpions – una dintre cele mai longevive trupe de rock, cu peste 50 de ani de carier i peste 100 de milioane de albume vândute, a c ror muzic sun la fel ca în prima zi i care ilustreaz acelea i idealuri care ne in umani, în via i mergând înainte.

Scorpions revin la Bucure ti pentru mai mult magie i inspira ie pe 12 iunie, la Romexpo iar biletele se pot cump ra online pe www.eventim.ro, sau prin re eaua Eventim (magazinele Germanos, Vodafone, Orange, Domo, libr riile Humanitas, libr riile C rture ti). Între 19 i 31 martie, sunt disponibile bilete în pre-sale la pre ul de 350 lei (Tribuna), 245 lei (Golden Ring), 173 lei (Gazon A) i 136 lei (Gazon B). De pe 31 martie i pân la data evenimentului, biletele vor avea costurile de de 350 lei (Tribuna), 270 lei (Golden Ring), 190 lei (Gazon A) i 150 lei (Gazon B).

Despre Events

Events este una dintre cele mai mari companii organizatoare de evenimente din România, a c ror misiune este s aduc entertainmentul cât mai aproape de oameni. Din anul 2000, sloganul lor este “de neuitat” iar printre evenimentele care vor r mâne mereu în memoria spectatorilor se num r concertele Rolling Stones, Linkin Park, Aerosmith i Leonard Cohen, spectacolele Cirque du Soleil i târgurile Summer Exhibition i Home High Tech.