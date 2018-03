Vacanta pe cont propriu: destinatii sigure in care e mai ieftin sa calatoresti singur/a

Calatoriile de unul singur (una singura) sunt considerate una dintre cele mai importante tendinte de calatorie in 2018. Numarul persoanelor care aleg o astfel de experienta pare sa creasca de la an la an. Cautarile de tipul „cele mai bune locuri pentru femeile care calatoresc singure", „cele mai bune tari pentru calatorii de unul singur" sau „cele mai bune destinatii de calatorit singur" au crescut in ultimul an cu aproximativ 50-80% *.

Probabil ai cochetat cu ideea de a-ti face bagajul si a porni la drum singur, fie de ziua ta, fie pentru ca ai fost promovat sau pentru ca iti doresti pur si simplu o schimbare. O calatorie de acest tip este posibila indiferent daca esti sau nu intr-o relatie. Pentru a te incuraja sa explorezi lumea pe cont propriu, echipa din spatele motorul gratuit de cautare pentru oferte de calatorie momondo.ro a selectat cele mai bune orase pentru calatorii singur si dezvaluie cele mai bune recomandari pentru a profita din plin de o astfel de experienta.

Planificare si siguranta

Primul pas in planificarea unei calatorii pe cont propriu ar trebui sa fie raspunsul la intrebarea „Cat de increzator sunt in timp ce calatoresc?” O destinatie mai apropiata de Romania - cum ar fi unul dintre orasele europene usor accesibile - este cea mai buna alegere pentru inceput, poate chiar o calatorie catre un oras deja vizitat anterior. Daca distantele mai mari nu reprezinta o piedica, poti lua in considerare si alte destinatii. Factorul cheie ramane pregatirea in detaliu a calatoriei, inclusiv verificarea mijloacelor de transport de la aeroport si cea mai usoara cale de a ajunge la locul de cazare.

Siguranta este un factor major atunci cand oamenii se tem de o calatorie de unul singur. Solutia in acest caz este de a te informa cat mai bine despre destinatia pe care intentionezi sa o vizitezi: ce comportamente sunt recomandate, care sunt mijloacele de transport la fata locului sau ce alte reguli nescrise trebuie avute in vedere. inainte de a porni la drum de unul singur este intotdeauna bine sa iti informezi familia si prietenii despre traseul pe care il urmezi. Dar sentimentul de siguranta nu sta doar in cum te organizezi propriu-zis, el tine totodata de gandurile cu care pleci la drum. Cateva idei in plus in acest sens ti-ar putea creste nivelul de incredere si de motivatie pentru o calatorie de unul singur.

Camera single sau dubla?

De cele mai multe ori calatorii pe cont propriu se confrunta cu dificultati in gasirea unui hotel pentru cazare la preturi accesibile – adesea, ei trebuie sa stea intr-o camera dubla, platind exact acelasi pret pe care il vor plati doi calatori. De aceea, momondo.ro a verificat in ce orase camerele single sunt mai putin costisitoare decat cele duble. Conform datelor analizei, poti economisi pana la 93% din costurile medii de cazare daca iti planifici cu atentie sederea. Cea mai mare economie la cazare la un hotel poate fi facuta in Denpasar, unde camera single costa in medie 27 de euro, economisind pâna la 93% fata de pretul mediu al unei camere duble in acest oras.

De asemenea, Agadir pare a fi o destinatie de nadejde pentru un calator singur, deoarece camera single este in medie cu 88% mai ieftina decat cea dubla. Lista celor mai bune trei orase pentru o calatorie de unul singur este completata de un alt loc exotic - alegerea unei camere single fata de o una dubla in Male va permite calatorilor singuri sa economiseasca in medie 81% din pret. Daca ai in plan sa pleci la drum pe cont propriu ai la dispozitie numeroase destinatii interesante, inclusiv orase europene precum Luqa sau Ibiza.