Eveniment Garbo.ro: Kent Hoffman, cunoscut psihoterapeut american, va sustine la Bucuresti un seminar mindfulness

Garbo.ro impreuna cu Dr. Kent Hoffman: Primim si oferim Tenderness@Core

Datorita experientei in domeniu si devotamentului pentru munca sa, Dr. Kent Hoffman este unul dintre acei oameni care au capacitatea de a-ti influenta viata in moduri profunde. Astfel, seminarul Tenderness@Core are ca scop atat promovarea practicilor de sanatate pshio-emotionala dezvoltate de Dr. Kent Hoffman, pe parcursul celor peste 40 de ani de experienta, cat si strangerea de fonduri in scop caritabil. 100% din veniturile obtinute din bilete vor fi donate catre casele de copii: CASA DE COPII "MAICA DOMNULUI" din Cluj-Napoca si CASA DE TIP FAMILIAL "SFANTUL STEFAN", Vita - Bistrita. Seminarul se adreseaza in primul rand adultilor aflati intr-un moment al vietii in care au nevoie de unelte eficiente si coerenta - o intelegere clara a naturii umane si a propriilor suferinte, intrebari sau goluri, pentru a se reaseza pe un fagas benefic lor.

Astfel, aceasta este o ocazie unica de a accesa cunoasterea si invataturile doctorului Kent Hoffman.Cunoscut indeosebi datorita muncii sale in domeniul teoriei atasamentului si programului Circle of Security, dedicat parintilor si cresterii copiilor, in cadrul seminarului organizat de Garbo.ro, Kent Hoffman va prezenta o noua tehnica de mindfulness pe care a creat-o in baza experientei sale si pe care a denumit-o “Tenderness-at-the-Core”.

„Cuvantul <<tandrete>> este un termen pe care il folosesc ca sa rezum ceea ce fiecare dintre noi are nevoie si care se afla in centrul dezvoltarii armonioase: alinare si placere. In primii ani de viata, tema principala a ceea ce orice copil are nevoie este chiar acest lucru: cineva carene vede valoarea si vrea sa fie cu noi doar pentru simpla bucurie de a fi impreuna (placere). Avem nevoie si de cineva cu care sa impartim durerea noastra si care sa ne ajute sa facem sens a ceea ce este dificil (alinare). Odata ce aceste doua ingrediente sunt la locul lor, avem <<tandretea-ca-esenta>> si suntem capabili sa mergem in lume cu incredere. Autonomia urmeaza tandretii si nu invers.”, spune Dr. Kent Hoffman.

Specialistul considera ca acest seminar unde vom invata cum sa accesam acest element fundamental al existentei umane, este un cadou pe care il face cu ocazia venirii sale in Romania, celor care vor fi prezenti la eveniment, dar si copiilor aflati in nevoie.

Garbo.ro va invita la acest eveniment unic pentru a descoperi, prin intermediul specialistului Kent Hoffman, practica tandretii „Tenderness@Core”, un mod de a fi mai bine in vietile noastre.

Multumim tuturor celor care, cumparand bilete, cumpara ajutor pentru copiii aflati in nevoie!



Mai multe detalii despre seminarul Tenderness-at-the-Core pe site-ul: https://garbo.ro/tenderness-at-the-core/

Si pe pagina de Facebook dedicata evenimentului: https://www.facebook.com/events/201344357126565/

Despre Dr. Kent Hoffman

Dr. Kent Hoffman este un clinician, cercetator si practicant al unor diverse tehnici spirituale si de mindfulness, cu o experienta de peste 40 de ani in acest domeniu. Extrem de devotat muncii sale in domeniul sanatatii mentale si emotionale, toata experienta de viata a lui Kent Hoffman a rezultat intr-o adanca intelegere a naturii umane, a suferintei si a modalitatilor prin care noi putem sa fim mai bine cu noi insine, reusind astfel sa ofere metode eficiente si tehnici de restabilire a echilibrului interior.

Kent Hoffman a realizat impreuna cu clinicienii Glen Cooper si Bert Powell, unul dintre cele mai eficiente programe dedicate parintilor si cresterii copiilor – Circle of Security.

Despre Garbo.ro

