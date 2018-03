21 de Semne ca esti o Vrajitoare Alba, fiinta inzestrata cu o energie si daruri speciale

Semne ca esti o vrajitoare alba

Ai vise intense si de multe ori ti se intampla sa primesti raspunsuri si mesaje in timpul somnului. Atunci cand actionezi si te lasi calauzita de aceste mesaje, lucrurile se aranjeaza in mod frumos pentru tine. Este ca si cum cineva ar comunica cu tine la un alt nivel, calauzindu-te.

De multe ori, visurile tale sunt profetice. De multe ori, ai premonitii sau vise lucide.

Resimti energiile negative intr-un mod acut, iar lucrurile rele te afecteaza. Ai o sensibilitate aparte si predispozitia de a “simti” energiile celorlalti. Atunci cand vei invata sa iti protejezi propria energie, energia negativa a celorlalti nu iti va mai scadea propria vibratie.

Natura este pentru tine viata ta, refugiul tau. Iubesti natura nespus de mult, pentru tine ea este ACASA. In natura te deconectezi de probleme si iti reincarci bateriile energetice, in natura iti regasesti pacea, echilibrul. Esti ca si cum intreaga ta fiinta renaste in prezenta oceanului, a pietrelor, a copacilor sau a ierbii.

Foto: Irina Alexandrovna /Shutterstock

Esti foarte atrasa de plante, de proprietatile si de abilitatile lor vindecatoare, de remediile naturiste de vindecare. Te fascineaza stiinta din spatele plantelor si iti place sa inveti despre ele si cum le poti combina inspre beneficiul trupului si mintii.

Multe din vrajitoarele albe sunt vindecatori innascuti si inauntrul lor exista dorinta de a-i ajuta pe ceilalti in vindecarea lor fizica sau spirituala.

Iti doresti cu adevarat sa ajuti planeta Pamant, oamenii, animalele, toate fiintele care o populeaza. Iti place sa faci bine si gesturi de bunatate si de ajutor pentru binele general al umanitatii.

Esti un empat foarte puternic si nu de putine ori ti s-a intamplat sa intri intr-o incapere si sa simti energia sau trairile unei persoane. De fapt, “simti” energia chiar daca nu o percepem cu ochiul fizic si stii ca este un lucru cat se poate de real.

Iubesti foarte mult animalele, iti place sa te inconjori cu ele, rezonezi cu ele, de multe ori ai impresia ca mai mult decat cu oamenii. Foarte posibil sa ai o conexiune puternica cu o specie anume, iar acesta este un semn important ca poti fi o vrajitoare alba.

Ai o intuitie extraordinar de puternica si vezi/ intuiesti/ simti lucruri care altora le scapa.