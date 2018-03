Fotografii uimitor de creative! Artista Marija Tiurina a transformat fructele si legumele in superbe personaje de ilustratii

Marija Tiurina este o ilustratoare extrem de talentata care locuieste actualmente in Londra. Fiindca iubeste foarte mult fructele si legumele si ii place sa le admire culorile, aromele si varietatea in unul din magazinele aflate in apropierea locuintei sale, a reusit sa le dea o noua forma si viata prin intermediul unui proiect deosebit.

Artista a executat ilustratii superbe in acuarela, in care s-a lasat inspirata de minunatele alimente pe care natura ni le-a pus la dispozitie, creand astfel personaje fascinante si cu personalitate :). Te invitam sa patrunzi in minunatul univers imaginat de Marija Tiurina si sa ii admiram impreuna creativitatea prin intermediul a 10 ilustratii publicate de artistul plastic pe contul sau oficial de Instagram: www.instagram.com/marijatiurina.

O Rodie un pic cam aroganta :)

Foto: @ marijatiurina /Instagram

O Laptuca cu tentacule priveste melancolica

Conopida Violet: In viata trebuie sa ai atitudine :)

Un Pepene tare frumos si afectuos



Ce sa fie, ce sa fie? O Laptuca Roz putin ingrijorata...

Am sters-o de aici, spuse fructul de Physalis..

Sunt Fructul Dragonului si sunt tare aratos

Scepticism intr-o Smochina

Un Kiwano curios

Un Rambutan putin trasnit

Sursa foto: Contul de Instagram marijatiurina