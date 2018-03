Romania la targurile de carte de la Paris si Leipzig

Libris.ro asigura standurile de carte ale Romaniei la targul de carte de la Paris, la invitatia ICR, in perioada 16-19 martie 2018, precum si la targul de carte din Leipzig, la invitatia Ministerului Culturii, in perioada 15-19 martie.

Parteneriatul Libris.ro cu ICR pentru crearea unui stand de carte spectaculos la Salonul Cartii de la Paris se desfasoara pentru al 4-lea an consecutiv. In cadrul parteneriatului, Libris.ro asigura personalul de la stand si propune vizitatorilor peste 400 de titluri de carte in limba romana, cele mai vandute titluri din ultimul an.

La Leipziger Buchmesse - Targul de carte de la Leipzig, Romania este tara invitata de onoare. Libris.ro reprezinta pentru prima data Romania in cadrul acestui targ si propune publicului o selectie de aproape 500 de titluri apreciate de romani in ultimele luni. Targul de la Leipzig se deschide pe 15 martie si este deschis vizitatorilor pana pe 19 martie.

“La Libris, ne asumam misiunea de a convinge tot mai multi romani sa citeasca. Facem acest lucru prin programe de incurajare a lecturii pe care le desfasuram pe plan local, insa ne dorim ca si romanii stabiliti in strainatate sa ramana aproape de cultura romaneasca, de cartile autorilor romani si de lectura in limba romana. Din acest motiv, pentru noi este o onoare sa sustinem standurile de prezentare ale Romaniei la targurile de carte din strainatate. Este primul an cand suntem prezenti la doua targuri importante, in paralel, la Paris si Leipzig. Atat in Franta, cat si in Germania, exista comunitati importante de romani care se vor bucura sa descopere titlurile pe care le propunem, cele mai vandute titluri de carte pe Libris.ro” - Virgil Onita, Director General grup de firme Libris.

***

Despre Libris.ro

Fondat in 2009, Libris.ro este o afacere 100% romaneasca si cea mai mare librarie online din Romania. Peste 120.000 de titluri de carte stau la dispozitia cititorilor pe Libris.ro, alaturi de jocuri pentru copii, board games, muzica, filme si cadouri.

Din decembrie 2014, Libris.ro s-a alaturat Organizatiei "Salvati Copiii" in proiectul de reducere a mortalitatii infantile in Romania.