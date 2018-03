Sambata aceasta, 17 martie 2018, vom avea parte de un important eveniment astrologic, cu un impact puternic asupra vietilor noastre: Luna Noua in Pesti. Luna Noua se va afla la 26° in Pesti si vine sa continue reverberatiile unui alt eveniment special care a avut loc la inceputul lunii martie (2 martie) - Luna plina in Fecioara.

Desi toate zodiile vor resimti aceasta influenta, Fecioara, Pestii, Gemenii si Sagetatorul sunt semnele zodiacale care vor fi afectate in cea mai mare masura de acest eveniment astral. Si totusi, daca inca va intrebati de ce este atat de importanta aceasta Luna Noua pentru noi, trebuie sa mentionam ca efectele ei tin pana la aproape 4 saptamani, pana pe 15 aprilie 2018.

Foto: @ sabrinamonarch /Instagram

Ca orice luna noua, si aceasta luna noua este despre noi inceputuri, despre momentul potrivit pentru a ne alinia nevoile la dorintele noastre. Deoarece Pestii sunt un semn de apa guvernat de Jupiter si Neptun, vom fi orientati mai degraba catre satisfacerea nevoilor de factura spirituala, dar si despre ce putem face la un nivel concret pentru a ne transforma visurile si idealurile in realitate.

Apa curata si ne ajuta sa ne curatam mintile si sufletele, dar ne atrage totodata si atentia asupra a ceea ce mintea subconstienta ne aduce la cunostinta. Mai mult ca niciodata, suntem dispusi sa sapam in adancurile subconstientului nostru si sa-i exploram mesajele astfel incat, aflati la un nivel inalt al constiintei, sa cream noi insine in viata noastra oportunitati nemaipomenite.





Foto: @i.am.hummingbird /Instagram

Iubirea, compasiunea, binele facut celorlalti, dorinte si visare… toate acestea caracterizeaza o Luna Noua in Pesti si vom avea parte din plin de ele. Merita subliniat faptul ca Luna Noua in Pesti aduce cu sine o energie yin, o energie feminina, intuitiva, dar si multa simtire, sensibilitate, creativitate, chemare interioara, impulsivitate si impetuozitate. Aceasta energie ne indeamna sa vedem si sa experimentam frumusetea din jurul nostru sub toate formele ei. De asemenea, este foarte posibil sa ti se revele solutii problemelor tale prin cele mai neobisnuite cai (prin vis de ex) sau sa ti se deschida usi catre noi oportunitati la care nici nu visai vreodata fiindca le considerai peste limitele tale.

Luna Plina din Pesti ne incurajeaza si sa ne exploram propriile vieti si sa cautam in ele acele aspectele care sunt dezechilibrate, care ne fac sa experimentam durerea, care ne cauzeaza frica sau rusine si sa lucram cu ele. Mai mult, cu planeta Chiron (cunoscuta si ca Vindecatorul de rani) care tranziteaza si el semnul Pestilor in ultimele grade, barierele acestor conflicte interioare cad si vindecarea sufleteasca devine posibila in modul cel mai realistic. Totodata, Luna Noua de pe 17 martie creeaza aspecte si cu alte doua planete precum Marte si Uranus.

Foto: Sergey Nivens /Shutterstock

Astfel, desi ranile, vechi sau noi, sunt mai expuse ca niciodata, vindecarea lor va fi ultrarapida. In plus, Marte si Uranus induc o stare de armonie, siguranta, confort si stabilitate. Cu toate acestea, aspectele negative pe care le induc vorbesc despre decizii incomode sau actiuni pe care trebuie sa le luam urgent, despre crize care ne pot ameninta starea de liniste si relaxare. Managementul stresului si gasirea propriilor resurse si metode de gestionare a crizelor vor deveni primordiale. Vestea buna este ca aceste mici cutremure exterioare nu vor dura mult. Odata starea conflictuala incheiata, armonia se va instaura din nou.

Asadar, aceasta Luna Plina in Pesti ne indruma sa ne vindecam ranile, ne orienteaza catre noi insine, sa ne rezolvam problemele cu noi insine si cu ceilalti. Cu cat ne iubim mai mult si suntem mai buni, mai generosi si mai blanzi cu noi insine, cu atat mai mult cream premisele necesare vindecarii si iertarii.

