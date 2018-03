De ce sa gandim frumos? 19 Citate exceptionale de prof. Constantin Dumitru Dulcan

Dumitru Constantin Dulcan este specialist in neurologie si psihiatru, dar si autor a mai multor tratate si lucrari de filozofia stiintei si metafizica. Printre cartile care l-au consacrat se numara “Inteligenta materiei”, “Mintea de dincolo”, “Oglinda constiintei”, “Catre noi insine”.

19 Citate exceptionale de prof. Constantin Dumitru Dulcan

Dumnezeu ne-a dat deja totul. Daca vrem sa ramanem sanatosi si fericiti, e suficient sa pastram in minte cateva lucruri: sa mancam sanatos, fara sa ne imbuibam, sa facem miscare, sa ne odihnim corect, sa fim optimisti si plini de speranta. Sa fim perseve­renti cu pasiunile noastre, sa ne antrenam intelectual si sa ne ferim de rutina. Sa facem constant schimbari in viata noastra. Si sa nu uitam ca trebuie sa pastram in permanenta un echilibru intre energia consumata prin efort si energia obtinuta prin odihna si activitati care ne fortifica. (interviu formula as)

Ce inseamna iertarea? Din punct de vedere spiritual, inseamna pace si armonie. Din punct de vedere stiintific, prin iertare, la nivel de ADN, modelul negativ este pur si simplu sters si se instaleaza in corp o buna chimie si un echilibru ener­getic. E fantastic, e pur si simplu ca resetarea unui com­puter. (formula-as.ro)

Nu Dumnezeu ne pedepseste, ne pe­depsim singuri, aici, pe pamant. Exista o lege cosmica, dupa care tot ce facem altora se re­percuteaza asupra noastra, mai devreme sau mai tarziu, prin boala, necazuri si nefericire. Iadul e mai degraba o stare de spirit, o stare a constiintei noastre incarcate de rele.

Gan­durile nega­tive, la nivel de chimie a sangelui, deter­mi­na in corp un viraj spre aci­di­tate (care inseamna im­ba­tranire, boala, degene­res­centa). Faptele pozitive si senine duc corpul catre un ph alcalin, care se traduce prin longevitate si vita­litate.

Orice emotie negativa blocheaza celulele sis­temului imunitar pentru cinci, sase ore. Asta in­seamna ca un gand de invidie, de rautate, un necaz ne lasa organismul fara aparare pentru cateva ore. Chiar si la nivelul creierului, innoirea celulelor noastre nervoase este favorizata de o gandire constructiva, optimista si este inhibata de agresivitate, furie si depresie.

Stim din descoperirile fizicii cuantice ca orice gand are un substrat de camp, acest camp are efect de dispersie, se pro­paga in spatiu. Cand ne gandim insistent la un lucru, il cream in planul de dincolo de noi, iar el se intoarce la noi.

Avem o singura sansa de iesire din criza in care in­trea­ga omenire este implicata: sa optam pentru o adevarata re­nastere spirituala. Cu alte cuvinte, sa traim in armo­nie cu Dumnezeu, cu noi insine, cu semenii si cu natu­ra.

Sunt si boli care ne sunt date ca lectii. Dar in cele mai multe cazuri, bolile noastre au cauze spirituale: in­vidia, rautatea, competitia acerba, egoismul si do­rinta de razbunare, la care se adauga frica si stresul ge­ne­rat de o societate ultratehnologizata. Ar trebui sa intelegem ca nu ne putem pastra sanatatea decat gan­dind si facand binele, pentru a fi in armonie cu uni­versul. Iisus avea dreptate cand indemna pe fiecare sa-si iubeasca aproapele ca pe sine insusi.

A invinge boala inseamna, in primul rand, a o intelege si a nu te revolta contra ei.

As­tazi, bazandu-ma pe o cunoastere stiintifica, pot afirma cu certitu­dine ca lucrurile nu au pornit din­tr-o intamplare si viata nu e acci­den­tala pe pamant, asa cum spun manualele de bio­lo­gie. Ba mai mult, afirm ca universul se sprijina pe legi morale.

N-am fost creati de Dumnezeu sa suferim, biologia noastra o demonstreaza: avem nevoie de fericire.

M-am intrebat mult timp de ce murim. De ce ne uzam fizic, daca energia fundamen­tala, cuantica, este infinita si nu se consuma? Am in­te­les tarziu ca aici sun­tem doar la o scoala, iar corpul e uniforma ne­cesara aici.

Exista o inteligenta la toate nivelurile de manifestare a materiei, incepand de la particulele subatomice din vidul cuantic pana la fiziologia creierului uman. Ceea ce numim instincte la lumea fara limbaj articulat nu sunt decat tezaurizari de inteligenta, sau programe inteligente. Sunt garantii pe care specia si le ia pentru a-si indeplini propria sa finalitate – autoconservarea si reproducerea. (medicaacademica.ro)