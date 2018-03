O femeie puternica nu are nevoie de un barbat puternic, ci de un barbat care sa o ajute sa isi infrunte monstrii

De obicei, cand ne gandim la putere, ne gandim la puterea externa. Si ne gandim la oamenii puternici ca la cei care au reusit in lume. Dar atunci cand ne gandim la o femeie puternica, nu ne gandim neaparat la o femeie care are bani, ci la o femeie cu o anumita cutezanta sau o scanteie care o determina sa se manifeste intr-un mod dramatic. Cand ne gandim la un barbat puternic, ne gandim la abilitatea lui de a manifesta abundenta, de obicei bani, in lume.

Majoritatea oamenilor spun ca unei femei puternice ii merge cel mai bine atunci cand are alaturi un barbat puternic. Ca o femeie puternica are nevoie de cineva care intelege maretia situatiei ei, un barbat care poate veni in intampinarea puterii ei in lume la acelasi nivel sau chiar la un nivel mai mare.

Acest lucru ar fi adevarat daca puterea ar fi definita ca abundenta materiala. O femeie se confrunta adesea cu prejudecati culturale atunci cand face mai multi bani decat un barbat sau cat el. O femeie care defineste puterea dupa standardele lumii, rareori se va simti in totalitate relaxata si linistita in bratele unui barbat care nu o are.

Daca puterea este vazuta ca o chestiune interioara, atunci situatia se schimba drastic. Puterea interioara are mai putin de-a face cu banii si cu pozitia in lume si mai mult cu evolutia emotionala, cu spiritualitatea, cu alegerea de a trai constient… Pe masura ce incepem sa recunoastem ca aceasta putere interioara este tot ce conteaza cu adevarat, o sa intelegem ca adesea, in vietile noastre, am evitat barbati care nu au fost puternici in lume nu fiindca nu au fost suficient de puternici, ci fiindca in interiorul lor au fost prea puternici, amintindu-ne de munca pe care inca trebuie sa o ducem cu noi insene.

Obisnuiam sa cred ca am nevoie de un barbat puternic, de cineva care ar putea sa ma protejeze de cruzimea si relele din lume. Mi-am dat seama de fapt ca relele din lume cu care ma confrunt sunt o reflexie a starii mele interioare si nimeni nu poate sa ma protejeze de propria minte. Mi-am dat seama ca… barbatul puternic pe care il cautam trebuie sa fie in primul rand cineva care sa ma sprijine in a ma mentine singura pe drumul cel bun din punct de vedere spiritual astfel incat sa imi mentin claritatea interioara si viata sa prezinte mai putine probleme. Si cand viata va fi dura, el ma va ajuta sa iert.

Nu mai imi doresc pe cineva care sa imi spuna: “Nu iti face griji, draga mea, daca cineva se poarta rau sau urat cu tine, il bat de suna apa in el sau il cumpar.” In schimb, imi doresc pe cineva care sa mediteze alaturi de mine in mod constant astfel incat sa ma perturbe mai putini monstri din lumea exterioara. Un barbat care, atunci cand monstrii ma tulbura, sa ma ajute sa caut in interiorul propriei constiinte raspunsuri in loc sa caut putere falsa pentru a combate puterea falsa.

Exista o mare diferenta dintre un barbat bland si un barbat slab. Barbatii slabi ne fac sa fim nervoase. Barbatii blanzi ne fac sa fim calme.

Autor: Marianne Williamson

~ fragment din "A Woman's Worth (Valoarea unei femei)

