Promenada Centennial Talks: Mituri despre feminism

Promenada a lansat seria de dezbateri Centennial Talks, prin care marcheaza Centenarul Marii Uniri cu un prim eveniment dedicat miscarii feministe din Romania, desfasurat la Concept Store Molecule F din Promenada. Dezbaterea le-a avut ca invitate pe expertele in egalitate de gen Laura Grunberg si Irina Costache, care au adus in discutie inceputurile miscarii feministe in Romania, stereotipurile asociate fenomenului, provocarile actuale, dar perspectivele feminismului.

„Ne gasim astazi intr-un spatiu creat de o antreprenoare de succes, suntem practic o oaza intr-o lume departe de a-si fi rezolvat problemele legate de egalitatea de gen. Insa uitam demersurile facute de-a lungul anilor pentru a ajunge chiar si la nivelul actual si luam drepturile pe care le avem ca pe un dat. Miscarea femeilor a pornit de la lupta pentru dreptul la educatie, la vot, de a intra pe piata muncii, dar mai are multe obiective de indeplinit. Datele arata ca nu exista nicio tara in lume in care sa se fi atins egalitatea de gen, avem domenii polarizate, in general cele cu castiguri mai mari sunt rezervate barbatilor, reprezentativitatea femeilor in consiliile de administratie ale companiilor sau in mediul politic este sub 30%, conform unui raport al Comisiei Europene din 2017”, a declarat Laura Grunberg, profesoara de sociologie, presedinta Asociatiei de Analize Feministe AnA si scriitoare.

In prezent, cele mai disputate subiecte despre feminism sunt legate de violenta, reprezentativitate politica, stereotipuri, dar si un curent de opinie conform caruia miscarea feminista si-a pierdut sensul, in pofida faptului ca studii diverse dovedesc contrariul.

„Romania a ocupat in 2017 antepenultimul loc la egalitatea de gen, conform unui clasament al Institutului European pentru Egalitatea de Gen. Este un index calculat incepand din 2005, in care ne-am situat aproape constant pe ultimul loc. Progresul inregistrat este insa unul relativ daca ne gandim la ce se intampla in Ungaria si Grecia”, a declarat Irina Costache, doctor in Studii despre Egalitatea de Gen.

Cifre despre egalitatea de gen

• Peste 60% dintre absolventii de universitati sunt femei, dar numai 1 din 3 cercetatori este femeie;

• 59 este numarul de zile pe care femeile trebuie sa le munceasca in plus pentru a avea un salariu egal cu barbatii;

• Sub 30% este media europeana de prezenta a femeilor in parlamentele nationale si in guverne (Sursa: raport al Comisiei Europene din 2017)

In ritmul de acum al schimbarii ne mai trebuie:

• 30 de ani ca sa atingem o rata de 75% de femei angajate

• + 70 de ani pentru a atinge egalitatea salariala generalizata

• 40 de ani pentu a ajunge la un echilibru in responsabilitatile casnice intre femei si barbati

(Sursa: The World’s Women 2015. Trends and Statistics)

Teme de dezbatere ale miscarii feministe in Romania in 2018

• Decalajul de timp petrecut in familie versus la job intre femei si barbati

• Egalitatea la nivelul oportunitatilor

• Violenta

• O reprezentare mai buna in functiile publice

• Stereotipurile

• Eliminarea diferentelor salariale dintre femei si barbati

Mituri despre feminism

• Feministele urasc barbatii

• Feministele nu pot fi si feminine in acelasi timp

• Feministele isi doresc matriarhat

• Adeptii feminismului trebuie sa fie doar femei

• Feministele nu cred in casnicie, se dedica exclusiv carierei

• Feministele au idei preconcepute despre cum ar trebui sa fie percepute femeile

• Miscarea feminista de pana acum a instituit egalitatea dintre femei si barbati, deci nu mai este nevoie ca aceasta miscare sa existe.

Seria de evenimente Centennial Talks va continua in luna mai cu istoria Romaniei, urmata de dezbaterile despre fotbal, muzica si moda. Evenimentele se deruleaza in perioada martie-septembrie 2018, in interiorul si pe terasa mall-ului Promenada.