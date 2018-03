Acestea sunt cele 15 trasaturi pe care doar oamenii integri le detin!

Pentru ca….

Cele 15 trasaturi ale oamenilor integri

1. Oamenii integri sunt de incredere

Intr-un om definit de integritate poti avea incredere. Aceasta este una dintre cele mai des intalnite trasaturi comune acestor oameni. Odata ce au castigat incerederea cuiva, aceste persoane vor face tot posibilul sa isi mentina statutul si respectul fata de acea persoana. Oamenii definiti de integritate sunt astfel companii foarte placute fiindca oamenii se simt in siguranta alaturi de ei.

2. Oamenii integri sunt autentici

Persoanele definite de integritate se prezinta pe ei insisi in cel mai autentic mod cu putinta. Nu au masti, nu te astepta sa joace tot felul de jocuri ca sa obtina ceea ce isi doresc. Sunt persoane pentru care sinceritate a este un aspect extrem de important. Incearca mereu sa fie in acord cu valorile lor interne si sa fie clari fata de ceilalti oameni, fara sa creeze asteptari false.

Foto: Pexels/ Dhyamis Kleber

3. Oamenii integri investesc energie pentru a cosntrui o lume mai buna

Pentru ca sunt foarte constienti de lumea din jurul lor, oamenii definiti de integritate se straduiesc sa ajute ori de cate ori pot. De aceea, ii vom intalni adesea implicandu-se in campanii sociale sau activitati progresiste, luptand pentru drepturile omului si dreptate sociala.

4. Oamenii integri sunt modesti

Pentru ca isi cunosc foarte bine valoarea, ei nu au nevoie de validari externe, iar atunci cand le primesc le accepta cu respect, constienta de sine si maturitate, fara emfaza. Mai mult decat atat, acesti oameni stiu sa ofere complimente la randul lor si o fac cu multa asumare si daruire. In preajma unui om integru simti ca esti vazut si apreciat si poti evolua, pentru ca acesti oameni stiu sa trezeasca si in tine increderea in capacitatile tale.

5. Oamenii integri isi cer scuze primii

In cazul cand oamenii cu integritate au gresit, isi asuma greseala si mai mult decat atat, isi cer scuze si vor sa indrepte greseala facuta.

6. Omenii integri te cred pe cuvant

Pentru ca sunt la randul lor onesti, se asteapta ca cei din jurul lor sa aiba aceeasi atitudine. Ei cred ca pe toti pe cuvant, dar in momentul cand sunt inselati in vreun fel, nu vor mai avea incredere in acea persoana vreodata. Au un sistem de valori inalt si reactioneaza in concordanta cu acesta.

7. Oamenii integri sunt buni cu cei care au nevoie

Oamenii integri sunt foarte empatici si reactioneaza cu bunatate fata de cei care au nevoie de suport emotional, reusind sa le lumineze ziua.

8. Oamenii integri realizeaza atunci cand ceva este deranjat pentru o alta persoana

Pentru ca au un simt al respectului foarte dezvoltat cat si constienta de sine, ei realizeaza imediat cand ceva poate fi considerat nepotrivit sau ne la locul lui, de catre o persoana cu care sunt in contact. Ei sunt foarte atenti si respectuosi cu nevoile celorlalti.

9. Oamenii integri vad binele din ceilalti

Un astfel de om ofera circumstante atenuante oricui, pentru ca in opinia lor, oamenii sunt manati de intentii bune. Sunt de asemenea ingaduitori si iertatori, dar nu este bine sa te folosesti de ei. Atunci cand isi dau seama ca sunt folositi, se indeparteaza si se auto-protejeaza.

Foto: Shutterstock/ mimagephotography

