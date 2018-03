2018 - anul magic al Numarului Maestru 11. Se deschid usile catre un dublu portal de energie!

2018 este un an magic si inedit din punct de vedere numerologic deoarece are vibratia universala a numarului 11. In numerologie, 2018 = 2 + 0 + 1 +8 = 11, iar 11 nu se reduce in stiinta cifrelor caci este considerat a fi un numar maestru, cu o energie de sine statoare! Si daca ne gandim ca am mai avut de-a face cu un an universal 11 in 2009 si in 1910, cu atat mai mult trebuie sa ne bucuram si sa profitam de acest val dublu de energie.

In numerologie, numarul maestru 11 este un numar special care aduce cu sine transformari si schimbari in vietile noastre, dar si posibilitati deschise pentru a evolua si a ne dezvolta interior. De asemenea, are o incarcatura frecventionala si vibrationala inalta, dar si o intensitate de necontestat. Prin urmare, energia universala a lui 2018 care ne va afecta pe fiecare in parte la un nivel sau altul ne ghideaza intr-un mod acut, putin fortat. In acest an, ne vom simti “presati” si impinsi de la spate sa fim mai mult, sa facem mai mult, sa ne dorim mai mult, sa investim mai mult in potentialul nostru.





Foto: Sytilin Pavel /Shutterstock

Numarul 11 este un numar cu o puternica incarcatura intuitiva, deschizand un portal de acces catre subconstient. Este totodata un numar ce simbolizeaza puterea personala, realitatea spiritului, manifestarea, adevarul interior, conexiunile profunde. Este format din 2 de 1, 1 reprezentand la randul sau un nou inceput, noi drumuri si alegeri, noi initiative si schimbari. 1 este si un numar al conducerii, al leadership-ului, al responsabilizarii si al asumarii. Imaginati-va asadar vibratia puternica a asocierii a 2 de 1. Potentialul vibrational si energetic al anului este dublat si amplificat.

In acest an, vom fi pusi la diverse incercari si teste prin intermediul carora ne vom dezvolta mai mult increderea in sine, creativitatea, spiritul de independenta si initiativa. De aceea, in zilele lui 2018, mai mult decat in alt an, trebuie sa aratam flexibilitate fata de ceilalti, dar mai ales fata de noi insine.

Mai mult, 11 este si un numar in oglinda. Prin urmare, ne va pune fata in fata cu noi insine, cu noi si cu temerile noastre si ne va conjura sa le infruntam, sa le acceptam, sa le imbratisam astfel incat in sufletul nostru sa se instaleze armonie si sa facem pace si cu acele aspecte din noi care ne plac mai putin. 11 este unitate in primul rand.

11 are o incarcatura vibrationala sacra, reprezentand alinierea dintre lumea materiala si cea spirituala. Este de asemenea un numar magic, o punte catre divinitate care poate produce o trezire la nivel spiritual. De aceea, in 2018, multi dintre noi se vor afla la rascruce de drumuri, in punctul in care vor trebui sa decida incotro sa o ia, indiferent ca ne referim la planul profesional sau emotional. Intuitia va fi principalul calauzitor, cel care te va indruma in a intelege care decizii iti sunt benefice si care nu.

“Din moment ce 11 depaseste numarul poruncilor (zece), se poate spune ca aceasta vibratie poate sa ne ajute sa ne ridicam deasupra inlantuirilor karmice. Numarul 11 este primul dintre Numerele Maestre care de obicei nu se reduce la o singura cifra. In Tarot, 11 este Justitia, ea prezinta o scena luminata in care o fiinta angelica tine in mana dreapta o sabie cu varful in sus iar in mana stanga – o balanta cu bratele perfect echilibrate. Desi destinul poate parea adesea inspaimantator, desi crucea poate parea prea grea, trebuie sa intelegem ca avem tot sprijinul divin in eforturile noastre bune. In Biblie, numarul 11 este asociat cu avertismente, dezordine, tulburari, judecati, confuzii, observatii, informatii, sfaturi. Nu este o coincidenta faptul ca numarul 11 apare folosit in sistemul de telefonie de urgenta ( 911, 112, etc)”, se arata pe blogul de astrologie adriana-astro.com.

2018 poarta si vibratia succesului asa ca este momentul propice pentru a-ti imbunatati cunostintele, pentru a-ti dezvolta noi abilitati, pentru a prospera si a progresa, pentru a-ti implementa visurile si telurile in realitate. De asemenea, in 2018 este indicat sa ne ascultam inima astfel incat sa putem corecta anumite greseli din trecut si sa ne imbunatatim si reconstruim vietile. Daca ne dorim ca ceva anume sa se manifeste in vietile noastre, 2018 este momentul perfect pentru a actiona si a face posibila aceasta manifestare de-a lungul intregului an.

