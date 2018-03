Anumite alimente si bauturi sunt recunoscute si astazi pentru calitatile lor exceptionale in aceasta privinta, motiv pentru care sunt considerate ingredientele perfecte pentru o seara romantica in cuplu. Consumate sub forma unor bauturi delicioase, amestecate in smoothie-uri sau in gustari perfecte pentru o cina de neuitat, astfel de afrodisiace vor fi mereu la indemana.

11 afrodisiace perfecte ca sa reaprinda pasiunea intre voi:

1. Un pahar de sampanie

Sampania este recunoscuta pentru antioxidantii sai puternici pe care i-ar avea, la fel ca in cazul vinului. O seara romantica trebuie sa inceapa de fiecare data cu o astfel de sticla de sampanie de calitate, de care sa te poti bucura intr-o atmosfera intima alaturi de o persoana speciala. Bulele de sampanie ajuta la o mai buna functionare a creierului, iar potrivit medicului Max Lake, aroma sampaniei reuseste sa reproduca aromele feromonilor eliberati de femei, ceea ce ajuta la cresterea libidoului pentru barbati.

2. Scoicile

Denumite si drogul iubirii, scoicile sunt o alta alegere excelenta ca afrodisiac. Studiile arata ca acestea cresc nivelul de dopamina din organism, ceea ce ajuta la un libido mai mare pentru barbati si femei. Scoicile sunt bogate si in zinc, un element vital pentru producerea de testosteron.

3. Chilli

Capsaicina este elementul din ardeiul iute care ii ofera si iuteala celebra. Tocmai aceasta capsaicina este responsabila si pentru un libido mai mare pentru cei care o consuma, deoarece va creste ritmul cardiac si va ajuta la eliberare de endorfine.

4. Boabele de cacao

Aztecii considerau ca boabele de cacao reprezentau hrana Zeilor, iar in prezent a devenit un superaliment cu valori extraordinare ca afrodisiac, datorita antioxidantilor sai puternici, chiar mai puternici decat in cazul ceaiului verde sau vinului rosu. Boabele de cacao contin fenetilamina, un compus care stimuleaza simturile.

5. Sparanghel

Bogat in vitamina B, sparanghelul ajuta la producerea histaminei, extrem de importanta pentru o viata sexuala sanataoasa la barbati si femei.

6. Ghimbir

Incalzeste sangele, optimizeaza temperatura corpului si asigura o circulatie mai buna a fluxului sanguin. Bucurati-va din plin de ghimbir in ceaiuri, supe si smoothies.

7. Migdalele

Considerate un simbol al fertilitatii, migdalele sunt bogate in seleniu si zinc, extrem de sanatoase, dar si in grasimi omega-3.

8. Scortisoara

Este vazuta ca unul dintre cele mai eficiente afrodisiace naturale. Scortisoara creste apetitul fizic si sexual si ajuta la concentrare.

9. Avocado

Acest fruct este celebru inca din perioada Aztecilor si face parte din lista afrodisiacelor celebre din toata lumea.

10. Busuiocul

Acesta ajuta la circulatia sangelui, protejeaza inima si ajuta libidoul. Este suficient sa il pui in mancare pentru a te bucura de beneficiile lui.

11. Pepenele rosu

Delicios si considerat o alegere perfecta mai ales in perioadele in care temperaturile sunt ridicate, pepenele rosu are si efecte benefice pentru organism. Bhimu Patil, cercetator la Universitatea din Texas, sustine ca simplul consum de pepene are un efect benefic pentru circulatia sangelui, continand citrulina, care ajuta sistemul cardiovascular si relaxeaza vasele de sange.

