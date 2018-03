Alan Watts: 10 lectii de viata spirituale pentru oamenii inteligenti

Alan Watts (1915-1973) a scris si a vorbit despre natura realitatii, despre goana dupa fericire, despre puterea momentului prezent, imbinand gandirea de tip Occidental cu traditiile stravechi Orientale, fiind creditat ca primul ganditor din Vest care a popularizat filosofia si spiritualitatea Estului.

Watts a scris peste 25 de carti si articole cu subiecte importante pentru religiile estica si vestica, fiind autorul lucrarii The Way of Zen (Calea Zen), unul dintre primele bestseller-uri despre budism. Pentru multi, Alan Watts ramane un lider spiritual cu un impact major asupra modului de a trai si de a intelege viata. Iata cateva idei esentiale pe care le-a popularizat Alan Watts:

1. Lectie de viata si spiritualitate: Momentul prezent este infinit si etern

"Am realizat ca trecutul si viitorul sunt cu adevarat iluzii, ca ele exista in prezentul care este tot ceea ce este.", spune Alan Watts.

"Viata exista doar in acest moment, iar acest moment este infinit si etern, iar momentul prezent este infinit de mic; inainte de a putea sa il asuram, el a disparut si cu toate acestea, exista pentru totdeauna..."

"...maine si planurile tale pentru maine nu au nicio semnificatie decat daca esti in contact deplin cu realitatea momentului prezent, devreme ce doar in prezent si doar prezentul este ceea ce traiesti."

2. Lectie de viata si spiritualitate: Lucrurile sunt asa cum sunt

"Lucrurile sunt exact asa cum sunt. Atuunci cand privim Universul in timpul noptii, nu facem nicio comparatie intre cat de potrivite sau nepotrivite sunt stelele si nici intre constelatii aranjate bine sau mai putin bine." - Alan Watts

3. Lectie de viata si spiritualitate: Renunta la planuri fixe si concepte

"Cand te eliberezi de concepte fixe despre modul cum lumea ar trebui sa fie, gasesti ca aceasta este de fapt cu mult mai subtila si mai miraculoasa decat credeai tu ca este." - Alan Watts

4. Lectie de viata si spiritualitate: Este de ajuns sa fii tu

"Ceea ce spun este ca nu ai nevoie sa faci nimic, fiindca daca te vezi pe tine insuti intr-un mod corect, vei vedea ca esti un fenomen la fel de extraordinar al naturii precum copacii, norii si jocul apei curgatoare sau sclipirile focului arzand, aranjamentul stelelor si formele galaxiilor. Voi toti sunteti asemnea acestor minunatii si nu este absolut nimic in neregula cu voi." - Alan Watts

Foto homepage: Pixabay

Citeste mai departe >>>