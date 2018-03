Martisoare si cadouri dulci pentru luna femeilor

Chocolissimo se remarca nu numai prin calitatea deosebita si gustul intens, dar si prin modelele inedite de ciocolata de oferit in dar.

Colectia de primavara propune combinatii delicioase de figurine, telegrame din ciocolata, cutii de praline sau tablete de ciocolata pentru femeile importante din viata tuturor.

Martisoare dulci

Chocolissimo intampina primavara cu martisoare delicioase pentru persoanele dragi. Colectia include praline sub forma de flori dragalase sau pantofi cu toc, bomboane cu umpluturi savuroase de fructe proaspete, dar si chocotelegrame cu diferite urari pentru un 1 Martie delicios. Colectia din acest an este extrem de variata, astfel incat orice pofticios poate face un cadou pe masura preferintelor sale.

Cadouri pentru mama

Pentru a oferi un 8 Martie dulce si emotionant, Chocolissimo a creat printre cele mai surprinzatoare produse. De la litere de ciocolata cu diferite sortimente, praline cu umpluturi delicioase la ciocolata in forma de floare si produse cosmetice, cadoul pentru mama devine unul personal, emotionant si, mai ales, dulce.

Chocotelegrame cu urari de primavara

Pe langa aceste cadouri simbolice, Chocolissimo ofera pasionatilor de ciocolata si un produs inedit: chocotelegrama, care se poate configura pe Chocolissimo.ro. Clientii pot transmite mesaje speciale din litere de ciocolata, cu semne de punctuatie si imagini imprimate pe ciocolata.

Literele din ciocolata pot fi folosite pentru a crea un mesaj personalizat, prin intermediul configuratorului de pe site. Se pot alege dimensiunea chocotelegramei, textul, tipul de ambalaj, precum si ciocolata decorativa cu simboluri de sezon si nu numai.

***

Povestea Chocolissimo este strans legata de pasiunea pentru ciocolata prin explorarea traditiilor vechi de secole, de productie a ciocolatei veritabile belgiene. Colectiile au la baza ciocolata belgiana premium, cele mai bune si aromate ingrediente naturale, dar si o deosebita atentie la detalii pentru crearea de produse din ciocolata remarcabile si memorabile.

Chocolissimo a luat fiinta in anul 2004 in Polonia, apartinand grupului MM Brown. Astazi compania opereaza in mai multe tari europene ca producator si distribuitor de produse din ciocolata de nisa. Produsele Chocolissimo sunt create in ciocolaterii traditionale din Franta, Belgia, Germania, Tarile de Jos, Elvetia si chiar Madagascar si Australia, de maestri ciocolatieri cu experienta, dupa retete traditionale bine pastrate.

Din 2014 Chocolissimo a intrat si pe piata din Romania, oferind peste 300 de tipuri de ciocolata, produsa manual in ateliere traditionale: praline, ciocolata de baut, fondue de ciocolata, trufe si fructe in ciocolata. Fiecare produs Chocolissimo este placere pura, servita cu emotii sincere si senzatii puternice.