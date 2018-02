O povestire emotionanta tare: O pasare avea un om...

de Maria Gabriela Ionescu

Un om frumos, inalt si drept cu ochii albastri, ca si cerul cel minunat pe unde ea zburase mereu. Omul nu avea pe nimeni ii murise sotia de tanara si apoi pe rand si parintii. Pasarea avea grija de om cu cantecele ei, dimineata il trezea sa plece la munca cu un tril vesel si il insotea zburand in cercuri pe deasupra lui pana in statia de autobuz. Apoi seara il vedea venind de departe si iar il acompania pana acasa. si el avea grija de ea, ii lasa in fiecare zi 5 bobite si un mic vas cu apa pe pervazul ferestrei... Pentru ca lucra la Regia de Apa, de multe ori cand mergea pe teren cauta seminte de orice fel le aduna intr-un sac de panza si le depozita in camara, ca sa aiba si pentru iarna cand pasarea nu mai gasea asa de usor hrana.

Cand nu gasea nimic, pe unde avea deplasari, le cumpara din piata de la Obor; chiar de la tarani, din acelea nestropite cu substante chimice.

Pasarea stia instinctiv ca omul ei este doar al ei, pentru ca el nu era interesat de cantecul altor pasari. Si avea mereu aceasta grija sa ii puna de mancare de cate ori o vedea venind in zbor planat sau cantand langa fereastra lui. I-ar fi recunoscut glasul dintr-un milion de glasuri pasaresti , caci o stia decand era doar un pui mic si nestiutor.

Omul pasarii statea des pe banca in zilele frumoase ca sa o auda cantand, stia cu siguranta ca ea ii canta doar lui si trilurile acelea se inaltau pana la Dumnezeu si la ingeri. Pe banca isi lua o carte sau un ziar, dar nu citea doar ii asculta cantecele nemaiauzite. si ea ii canta, ii canta din tot pieptul acela mic de incapea toata in palma lui.

Intr-o zi nefericita omul a calcat din neatentie intr-un cui ruginit infipt intr-o scandura si s-a intepat in picior prin pantof. Nu a dat mare importanta acestui lucru, a strans putin cu degetele intepatura sa curga sangele de acolo, dar nu s-a dezinfectat si nici la medic nu s-a dus. Dupa trei zile piciorul lui s-a umflat ciudat de mult si s-a invinetit. A fost internat de urgenta in spital si tratat acolo pentru tetanos. Tratamentul, desi agresiv cu injectii puternice nu reusea sa ii scada nici inflamatia si nici febra. Medici i-au spus ca ii vor taia piciorul cel vanat si umflat de sub genunchi.

- Pai si eu cum voi mai merge apoi, a intrebat omul intristat?

-Vom face o proteza si vei invata sa mergi cu ea. Se gandea mult in spital la pasarea lui, cine va avea grija de ea de acum.

