Atunci cand energii negative sunt trimise intentionat sau neintentionat asupra unei persoane, campul fizico-energetic al acesteia poate avea de suferit. Atentie, nu vorbim de atac energetic atunci cand avem atacuri de panica, stari de rau si anxietate din cauze psihologice reale precum traume sau drame personale. De asemenea, trebuie atrasa atentia asupra faptului ca orice stare de rau fizic intens necesita, mai intai de toate, expertiza unui medic. Atacurile energetice nu sunt atat de dese incat sa ne petrecem tot timpul protejandu-ne de ele, dar nici atat de rare pe cat ar fi de dorit. Ele pot avea repercusiuni negative asupra nivelului bioenergetic al unei persoane.

Deseori, fara sa ne dam seama, comitem la randul nostru astfel de atacuri energetic. Habar nu avem si nu constientizam cat de puternice sunt gandurile si vibratiile lor. Ori de cate ori gandim rau despre o persoana, o injuram, o blestemam, ii dorim raul (chiar daca fizic nu ii facem nimic) sau manifestam sentimente negative fata de ea precum gelozie, ura, frica, manie, dorinta de razbunare, emitem un sistem de gandire negativ care ii poate afecta aura si ii poate produce probleme fizice, emotionale, mentale si spirituale. Iar raul facut este cu atat mai mare cu cat o prindem intr-un moment de vulnerabilitate si sensibilitate, cu garda jos..





In plus, putem foarte usor sa atacam biocampul unei persoane, chiar si fara sa fim rau intentionati. De cate ori nu am fost imbraciti in metrou sau am imbrancit la randul nostru, am dat peste cineva si nu ne-am cerut scuze, am fost agresivi si am ridicat tonul fara motiv, de cate ori nu ne-am holbat la o persoana anume sau am spus despre cineva ca “mi-a stricat ziua”? Da, e foarte usor "sa strici ziua cuiva" si o faci mai ales energetic.

Este normal ca pe termen scurt, in anumite momente ale vietii noastre, sa manifestam emotii si sentimente negative fata de noi insine si de ceilalti. Face parte din natura noastra umana. Insa atunci cand manifestam aceste stari in mod prelungit, pe termen lung, ne facem rau noi insine (pana intr-acolo incat putem ajunge sa ne imbolnavim), dar si celor asupra carora emitem gandurile si emotiile noastre negative.

Semnele si simptomele unui atac energetic nu sunt niciodata doar fizice sau doar la nivel energetic sau doar la nivel psihic. Ele sunt un cumul intre toate planurile, cu manifestari posibile in toate planurile si de aceea nu sunt usor de identificat.

Iata care sunt principalele semne si simptome ale unui atac energetic.

Te-a apucat subit tusea sau pare ca te ineci fara sa fi inghitit ceva anume sau fara sa fii racit.

Simti o stare de disconfort care nu are o cauza obiectiva.

Se intampla sa te trezesti peste noapte brusc, intr-o stare de agitatie, deseori teama.

Te simti irascibil si te enervezi cu usurinta din senin.

Atacurile de panica sunt uneori insotite si de simptome fizice precum dureri de cap, migrene, crampe la stomac, greata, frisoane, senzatia de rece in anumite zone ale corpului, transpiratii, intepaturi, greutati in respiratie, dureri in anumite zone ale corpului (umeri, spate etc), sentimente nejustificate (ATENTIE! Aceste simptome fizice au de cele mai multe ori o cauza fizica reala, consultati intai de toate medicul!)

Toate ziua, energia ta se consuma si te consuma in sentimente de vinovatie, anxietate. Te gasesti adesea facandu-ti griji si ingrijorandu-te in privinta a tot, nici tu nu ai putea sa gasesti ce anume te supara.

Te simti brusc dezorientat si lipsit de concentrare, apasat de ceva inexplicabil. Te simti ca si cum greutatea intregii lumi se afla pe umerii tai.

