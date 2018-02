Calendar vibrational 2018: Amprenta karmica si energetica a celor 12 luni ale acestui an

Chiar daca prima luna a anului 2018 s-a incheiat deja si a venit momentul sa ne luam la revedere si de la a doua, celalalte luni ale anului mai au inca mult de oferit. Ne asteapta surprize si intalniri cu destinul, de aceea este bine sa ne deschidem inimile catre ceea ce are viata de oferit. Va invitam sa descoperim impreuna care este vibratia fiecarei luni a lui 2018 astfel incat sa ne aliniem la energia fiecarei luni in parte si sa avem parte de cele mai frumoase si prospere zile ale vietii noastre.

Ianuarie – Ianuarie a fost deopotriva luna sfarsitului, dar si a inceputului, o luna cu o vibratie puternica, in care s-au pus bazele multor idei, planuri si reforme si in care au existat multe framantari interioare. Pentru multi, ianuarie 2018 a reprezentat o piatra de incercare, un moment crucial al destinului lor in care au luat importante decizii interioare. Acest ianuarie a reprezentat incheierea unui ciclu si deschiderea catre altul.

Foto: Bruce Rolff /Shutterstock

Februarie – Ce nu te doboara, te face mai puternic. Februarie 2018 este despre regenerare si renastere, despre gasirea drumului propriu catre fericire. Inspira adanc si spune-ti ca universul este de partea ta si te ghideaza cu succes si dragoste prin viata, chiar daca te simti usor dezorientat. Caci asa si este. Daca in ianuarie ti-ai ordonat gandurile, acum este momentul sa iti repliezi si actiunile inspre directia dorita.

Martie – Toate panzele sus in martie si lasa deoparte indoielile si neincrederea. Aceasta luna este despre socializare si dragoste, despre conexiuni intre suflete, despre frumosul din jur si din noi. Invata sa privesti cu ochii mintii, dar si cu sufletul deschis, catre oportunitatile care iti ies in cale. Multi oameni cu care interactionezi in aceasta perioada iti pot transmite un mesaj important din partea universului. Lasa-te calauzit!

Aprilie – Aprilie 2018 se vrea o luna energica, cu mult freamat, incarcata cu multe promisiune, creativitate, munca si proiecte, o luna care te invata sa traiesti in prezent si sa iti imbunatatesti viitorul. Sa nu uitam insa care ne sunt scopurile reale si sa ne aliniem eforturile in directia acestora. Rabdarea si perseveranta iti aduc succesul in aceasta luna, dar persoanele iubite iti aduc echilibrul.