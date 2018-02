Un articol pe care toate femeile trebuie sa il citeasca: Invataturile lui Osho despre legatura puternica dintre mama si copil

Copilul trebuie lasat sa fie el insusi, trebuie iubit si crescut in libertate… O mama trebuie sa aiba grija la emotiile si trairile sale in timpul sarcinii caci acestea se transmit si copilului… O femeie poate fi mama si fara sa dea nastere de copii. Aceste idei si multe altele prezentate de Osho in “Cartea despre femei” (capitolul Maternitatea) circula de ceva timp pe internet si au produs numeroase reactii si un impact puternic asupra multor femei. Ne-am gandit de aceea sa le impartasim si cu voi.

Invataturile lui Osho despre legatura puternica dintre mama si copil

Relatia dintre mama si copil este una extrem de importanta, ne aminteste Osho, poate chiar cea mai profunda relatie interumana, incomparabila cu o alta, nici chiar cu cea dintre sot si sotie sau iubit si iubita. “Nimic nu se poate compara cu relatia dintre o mama si copilul ei caci copilul a trait noua luni in pantecele mamei lui, fiind una cu ea. Mai tarziu, copilul va deveni un individ complet separat de mama sa, dar la nivel subconstient, cei doi raman legati. Daca copilul va deveni un om frumos sufleteste, voi veti fi cele care vor beneficia de pe urma lui, caci separarea nu se produce decat la nivel fizic, cea spirituala nu se rupe niciodata.”

Foto: one line man /Shutterstock

Educatia pe care trebuie sa le-o oferim copiilor, este de parere Osho, nu se face impunandu-le ceva anume. Copiii trebuie ajutati sa isi dezvolte inteligenta naturala data de Dumnezeu. Iar aceasta nu poate creste intr-un sistem in care repetitia este pusa la loc de mare cinste si originalitatea sugrumata. “Inteligenta se poate dezvolta numai in acea atmosfera in care originalitatea este pretuita”, spunea Osho.

Dragi mame, permiteti-i copilului vostru dragostea voastra si libertatea...

A fi mama este o arta care trebuie invatata. O mama se naste odata cu copilul, este de parere Osho... Osho ne indeamna sa nu fim posesive cu copiii nostri, sa nu ne purtam cu ei ca si cum ar fi proprietatea noastra.”Iubiti-l, dar nu il posedati pentru ca va incepe sa se simta ca un prizonier. Copiii nostri nu ne apartin si inca de cand vin pe lume trebuie sa ii privim ca pe fiinte independente, cu drepturi depline.

Osho ne sfatuieste sa ii aratam copilului nostru mult respect si sa il tratam ca pe un om mare caruia nu ii impunem lucruri si nu ii dam directive. Sa ii daruim toata iubirea, dar astfel incat sa nu ii afectam in niciun fel libertatea, chiar daca el pare o fiinta atat de mica, neajutorata, fragila, straina de aceasta notiune abstracta, care nici macar nu i-a rasunat in urechi. “Acordati-i toata libertatea, mai ales pe aceea de a explora lumea exterioara.” Un copil are nevoie de la mama si parintii sai de protectie, energie, siguranta. El are nevoie ca nevoile sale sa ii fie indeplinite.





Foto: nuvolanevicata /Shutterstock

Un copil are dreptul la libertate si are nevoie de ea, este de parere Osho. Libertatea de a gresi, de a face prostii. “Ca sa devina constient si inteligent, nu-i dati copilului porunci; in fond, nimeni nu le respecta, iar copilul va invata sa fie ipocrit. De aceea, daca va iubiti copilul, nu-l fortati sa devina un ipocrit.”

“Permiteti-i totul copilului vostru, lasati-l sa devina din ce in ce mai mult el insusi. Hraniti-l, ajutati-l, dar lasati-l sa creasca singur. Daca greseste, nu-l judecati aspru. Copilul nu se naste in aceasta lume ca sa urmeze opiniile voastre. E foarte usor sa-i impuneti opinii, caci este neajutorat. Supravietuirea lui depinde de voi, e nevoit sa va asculte. O mama adevarata ii da copilului ei atat de multa libertate, incat daca el vrea sa treaca peste parerea ei, ea ii permite acest lucru. Este suficient sa-i spuneti: „Uite, poti sa faci ce vrei, dar parerea mea e ca nu e bine ce faci”. Lasati-l sa invete din propria experienta. Numai in acest fel se va putea maturiza. In caz contrar, va ramane copilaros, asa cum sunt atatia adulti astazi.”