Pretul unui tort

Era cunoscut pentru torturile sale spectaculoase, dar se stia ca isi valorifica piesele la un pret destul de mare. O doamna bogata si-a dorit un astfel de tort la petrecerea de aniversare a sotului ei, asa incat a contactat cofetaria acestui renumit cofetar.

Foto: Pixabay

Cand a auzit pretul acestui tort s-a infuriat terbil si a mers sa il confrunte pe cofetarul insusi:

- Vreau sa cumpar un tort de la tine, dar sincer, domnule, cred ca pretul este mult prea mare!!

Cofetarul a fost surprins, dar a raspuns:

- Incerc sa va inteleg, doamna, cat de mult considerati dumneavoastra ca ar trebui sa coste acest tort?- Doamna bogata a zambit iritata si a raspuns: Cred ca ar trebui sa coste mult mai putin, pentru ca laptele te costa atat ..., si ciocolata atat…, si fructele atat. Si sa stiti, chiar am luat in considerare in pret si cratita, a mai adaugat artagoasa, doamna bogata.

Foto: Pexels

Pretul final al doamnei era mult mai mic decat costul initial cerut de catre cofetar insa acesta a spus:

- Este in regula, doamna. Intr-o saptamana voi trimite minunea de tort catre dumneata!

Clienta este foarte multumita de ea insasi si nu poate rezista tentatiei si spune tuturor prietenilor ei ce afacere fabuloasa a negociat si cat de inteligenta este ea, si ca intr-o saptamana, ea va avea produsul dorit, la un pret mult mai mic, adica „pretul real” in opinia ei.

