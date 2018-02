Andy Andrews: Incepe-ti ziua facand urmatorul lucru si istoria personala nu-ti va mai controla destinul...

Incepe ziua aceasta cu un duh iertator.

Iarta-i chiar si pe cei care nu iti cer iertare. Poate au fost multe zilele in care ai fiert de manie din cauza unui cuvant sau a unei fapte aruncate in viata ta de o persoana neatenta sau indiferenta. Poate ai pierdut multe ore valoroase imaginandu-ti revansa sau confruntarea… dar acum ofera in tacere iertarea ta, o data pentru totdeauna, chiar si celor care cred ca nu au nevoie de ea.

Prin iertare, nu mai esti consumat de ganduri nepotrivite. Renunta la amaraciunea ta. Astfel, vei fi din nou multumit in sufletul tau si util celor din jur.

Incepe ziua aceasta cu o atitudine iertatoare. Iarta-i pe cei care te critica pe nedrept.





Foto: By Aleshyn_Andrei /Shutterstock

Nu uita: sclavia de orice natura este rea, iar cel care traieste dupa parerile celorlalti este un sclav. Tu nu esti un sclav! Alege-ti adevaratul Conducator…

Trebuie sa stii ca si critica face parte din pretul platit pentru curajul de a trece dincolo de mediocritate.

Iarta-te si pe tine insuti! Poate, timp de mai multi ani, cel mai mare dusman al tau ai fost chiar tu insuti. Fiecare greseala, fiecare calcul gresit, fiecare poticnire ai derulat-o de mai multe ori in mintea ta. Fiecare promisiune, fiecare zi risipita, fiecare obiectiv neatins intemeiaza dezgustul pe care il simti pentru lipsa realizarilor din viata ta…

Constientizeaza azi ca este imposibil sa lupti cu un dusman care locuieste in capul tau.

Dar iertandu-te pe tine, elimini toate indoielile, frica si frustrarea care ti-au mentinut trecutul in prezent. Daca alegi sa ai aceasta atitudine iertatoare, de astazi, istoria personala nu-ti va mai controla destinul.

Viata ta tocmai acum incepe!

*fragment din cartea "Darul Pelerinului" (The Traveler's Gift), de Andy Andrews



Foto homepage: AlohaHawaii /Shutterstock