...fiecare lacrima cazuta pe ascuns, in vazul oamenilor sau ramasa invizibila si transformata in picatura de sange

...diminetile lenese de primvara cand stai tolanit in pat si iti place cum lumina face mozaic de frunze aurii pe peretele tau pe care scrie: FAKE IT TILL YOU MAKE IT

...cuvintele rostite la timpul potrivit, oamenilor care au explodat in tine mii de sentimete

...tacerea

...plimbarile lungi in insingurare

...rasetele

...zilele care au trecut

...felul tau de azi de a fi

...paginile unei carti deschise la intamplare unde privirea ti-a cazut pe randul:" cand nu stii ce sa faci continua si fii sigur ca si asta va trece"

...timpul de a ne intalni

...a nu spune nimic ori a spune prea mult

....zbateri, furii, ganduri prea multe

...esuarile noastre din fiecare zi sau la care lucram neincetata fara sa ne dam seama, ani si ani la rand

...micile castiguri si victorii

....reintalniri cu prietenii

...povestile ce ni le spunem unii altora

...certuri si impacari

Cand ma strecor la tine-n amintiri e ca si cum am un intreg spatiu vast la dispozitie, se aud cantece si vad gradinile verzi pline cu flori in fata geamurilor mari.

Foto: Lizavetta /Shutterstock

Cand ma primesti la tine-n brate e safe si siguranta, e ca si cum nimeni si nimic nu-mi poate face niciun rau.

Singurele momente in care avem dreptul sa nu ne plangem e atunci cand intelegem ca in rau sta binele nostru si bucatica aceea mica, mica de nisip ce transforma interiorul unei scoici in perla- perla ce vom deveni la randu-i si noi.

Nu vreau nimic. Doar sa ma regasesc in inocenta pierduta din trei la doi.

* de ALEXANDRA SERBAN, viatanevindeca

Foto homepage: ArtemH /Shutterstock