5 tinute feminine care se potrivesc de minune cu sneakers

Iti place sa te imbraci feminin, dar tocurile nu sunt cele mai bune prietene ale tale? Se pare ca zeii au ascultat fashionistele ca tine, asa ca noile trenduri se vor mula perfect pe dorintele tale de a fi delicata precum o floare, fara a renunta la confortul unei perechi de incaltaminte sport.

Uita ce ai invatat de la bunica ta, rochiile nu se poarta doar cu sandale si conduri de printesa, ci se potrivesc de minune si cu tenisi sau pantofi sport. Uita si ce ai invatat de la mama ta, poseta nu trebuie sa aiba exact aceeasi nuanta ca cea a incaltarilor. Cat despre texturi si imprimeuri, nu-ti putem spune decat ca asocierile cele mai imprevizibile pot avea efecte stralucitoare.

Tuturor ne plac incaltarile sport, sunt confortabile, perfecte pentru plimbari lungi si alergatura cotidiana si tot mai fashion. Le purtam cand plimbam cainele in parc, cand facem piata, cand iesim cu fetele la o terasa si, mai nou, si la birou. Si e ca si cum am fi capatat o superputere de cand cu acest trend, pentru ca am devenit tot mai energice si mai neobosite.

Daca te temi catusi de putin de asocierea sneakersilor cu tinute feminine sau chiar elegante, iti punem la dispozitie cateva retete cu care vei merge la sigur. Si vei merge. Si vei merge. Pentru ca nu vei avea nici un motiv sa te opresti sau sa resimti vreun disconfort.

1. Lookul de adolescenta rebela

O rochie scurta intr-o nuanta deschisa, o jacheta neagra de piele si un rucsac descriu perfect scolarita aventuroasa din liceu. Daca intregesti outfit-ul cu o pereche de sosete inalte, o pereche de sneakers si niste ochelari de soare, o vei face pe colega ta de birou sa te intrebe daca nu cumva vrei sa chiuliti de la chimie. In plus, te vei simti confortabil in aceasta tinuta tinereasca si destul de indrazneata.

2. Outfit-ul clasic care nu se va demoda niciodata

Lana del Rey a cantat despre acest outfit, iar starurile de la Hollywood par sa nu se sature vreodata de el. Jeansii albastri si tricoul alb raman si in topul preferintelor noastre. Si pentru ca este un look lejer, care poate fi purtat si la birou intr-o zi de cand este casual Friday, iti sugeram sa alegi combinatia cea mai confortabila: mom jeans, tricou simplu si niste adidasi de dama care sa te scoata din incurcatura nu doar cand porti jeansi, ci si la rochite sau fuste. Poseta oversized va adauga o nota personala tinutei si iti va conferi un aer pretios si indraznet.

3. Tricotaje si straturi, perfecte pentru sezonul rece

Ne plac tricotajele, sunt calduroase si confortabile si se intind perfect pe corp datorita greutatii. Le purtam separat sau in straturi, cand vremea este schimbatoare. Textura placuta la atingere ne face sa ne simtim ca si cum am fi fost sarutate de curcubee, insa punctul lor forte este acela ca pot fi purtate cu pantofi sport. Alege o rochie mulata, midi si asorteaz-o cu o jacheta din piele sau fas, o esarfa uriasa si calduroasa si perechea preferata de sneakers. Poti merge imbracata asa si la o intalnire, vei parea naturala si relaxata si vei cuceri instantaneu.

4. Tinuta all white

Nu stim daca esti genul pe care albul o duce cu gandul la nunti ca-n povesti sau la evenimente exclusiviste precum “Le diner en blanc”, dar nici nu conteaza, pentru ca tinuta pe care ti-o propunem poate fi purtata si la serviciu, dar si intr-o dupa amiaza de rasfat si macarons cu prietenele tale. Combina o pereche de sneakers albi cu o fusta tricotata si o helanca in aceeasi nuanta si vei intoarce toate privirile.

5. Outfit-ul excentric si stilat in care te vei simti ca pe covorul rosu

O fusta sirena care iti pune in evidenta atat soldurile, cat si gleznele arata neasteptat de bine cu o pereche de pantofi sport. Daca printre ingredientele celelalte se numara si o bluza bufanta si o poseta chic pe care o porti pe incheietura, vei arata ca decupata din revistele de moda. E o alegere indrazneata, insa daca o porti cu incredere si o accesorizezi corespunzator, te vei simti regina balului oriunde ai merge.

Bineinteles, poti sa iti lasi imaginatia sa zburde si sa iti porti tenisii cu tutuuri sau sarafane din jeans si sneakersii cu rochii dantelate si bufante sau pantaloni culotte. Este aproape imposibil sa dai gres, pentru ca, trebuie sa recunosti, pantofii sport sunt la ora actuala cea mai versatila piesa din garderoba ta.

