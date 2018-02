8 adevaruri despre viata pe care mi-ar fi placut sa le stiu mai devreme

1. Adevar despre viata: A ma iubi pe mine insami nu este o dovada de egoism ci o atitudine sanatoasa.

Ca sa fim capabili sa ii iubim pe ceilalti, trebuie sa ne iubim in priml rand pe noi insine!

Sigur, iubirea este un cuvant mare si uneori ne sperie. A ne iubi pe noi insine inseamna a fi prieteni cu noi insine, inseamna sa ne tratam asa cum am trata orice persoana draga din vaiata noastra. Inseamna sa renuntam sa ne mai punem la punct, sa ne blamam si sa uitam de noi pentru ceilalti. Ca sa avem puterea de a oferi celorlalti grija si suport, avem nevoie sa ne cultivam aceasta atitudine intai chiar fata de propria persoana.

Inseamna sa punem limite sanatoase atunci cand ne simtim coplesiti sau nerespectati si mai inseamna sa ne oferim din placerile vietii, caci doar din acest motiv suntem aici. Ca sa traim mai frumos!

2. Adevar despre viata: Perfectiunea este fictiune!

Ar trebui sa fim recunoscatori pentru greselile noastre. Ar trebui sa intelegem ca orice lucru care nu ne iese cum ne-am fi dorit, este de fapt o cale spre a evolua. Traim intr-o lume a contrastelor, iar greselile ne ajuta sa vedem mai clar care este directia catre care tindem. Uneori gresim, uneori iesim invingatori. Avem zile mai proaste si zile mai bune. Asa este viata. Trebuie sa acceptam ca perfectiunea este doar un drum care ne face sa fim de fapt mai buni si mai buni, cu fiecare pas pe care il facem.

Foto: Shutterstock/ coka

Foto homepage: Shutterstock/ coka

3. Adevar despre viata: Trebuie sa ne asumam absolut totul. Si binele si raul!

Am fost raniti, dezamagiti si am avut parte de esecuri. Dar ar trebui sa incetam sa ne mai consideram doar victime ale acestei vieti. Nu suntem niste frunzulite de toamna in bataia vantului, avem puterea de a face alegeri si de a invata. Cand ne asumamam viata noastra, exact asa cum este ea, fara a-i mai invinui pe ceilalti chiar daca recunoastem ca ei au avut un rol in anumite evenimente negative, devenim de fapt mult mai puternici.

Pentru ca din acest moment vom sti ca intr-o circumstanta similara putem sa reactionam diferit, sa punem limite, sa ne auto-protejam, sa ne ingrijim noi insine, asa cum nimeni nu a mai facut-o pana acum. Nimeni nu ne poate rani sau supara fara acordul nostru!

Ziua cand am incetat sa imi mai invinuiesc trecutul a fost ziua cand am iesit din inchisoarea vulnerabilitatii.

4. Adevar despre viata: Sa ne facem griji pentru ceea ce cred ceilalti despre noi este o pierdere de vreme.

Un lucru este clar. Nu ii putem multumi pe toti oamenii din viata noastra in acelasi timp. Ei au diverse perspective si asteptari fata de noi si nu este deloc constructiv sa ne lasam manipulati de aceste pareri, atitudini care sunt manifestate in jurul nostru. Sunt doar opinii filtrate prin propriile experiente de viata ale fiecaruia si ar trebui sa fim constienti de acest lucru.

6. Adevar despre viata: Sa spunem NU este o practica a grijei fata de noi insine

Daca simti o presiune in legatura cu anumite lucruri sau anumiti oameni, atunci nu te mai angaja in promisiuni pe care nu le poti duce. Sa facem lucruri pe care simtim cu adevarat ca vrem sa le facem. Ai grija de sufletul tau si alege mereu cum iti petreci timpul, cu cine si cui il oferi.

Foto: Shutterstock

7. Viata nu trebuie sa fie o lupta

Te eliberezi de o presiune imensa atunci cand intelegi ca este in detrimentul tau sa te mai compari cu alte persoane. Este mai bine sa ne concentram asupra propriei vieti si asupra propriei calatorii. Sa ne bucuram pentru reusitele celorlalti si sa avem incredere in darurile care ne sunt si noua rezervate. Traim intr-un univers care ne sustine si care ne inspira sa fim unici si in acelasi timp, cea mai buna versiune a noastra mereu.

8. Adevar despre viata: A alege autenticitatea inseamna a trai mai frumos si mai usor

Alege sa ramai mereu in contact cu cine esti tu, cu visurile si dorintele tale. Mastile si jocurile nu sunt pentru oamenii maturi si in plus iti ingreuneaza viata si aduc adesea complicatii care ne nefericesc. Alegand autenticitatea, alegi fericirea. Tu ce alegi?

Un articol inspirat de www.success.com dar si de propria experienta de viata