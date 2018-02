Spune-mi ceva… ceva care sa imi rasuceasca inima in fuioare colorate de raze si vise minunate, de bine si de romantism.

Spune-mi cuvinte ce se tac si care prin tacerea lor incomensurabila ajung sa-mi fie fluturi albastri rataciti buimac… prin propriul stomac… si apoi ridicandu-mi-se la cap sa ma ajute sa vad lumea in forme ciudat de vesele si haioase.

Spune-mi povesti despre oameni ce iti plac si pe care ma faci sa ii iubesc.

Spune-mi despre tine si noi.

Despre prietenie si joaca, despre rasete si bine.

Caci pana la urma asta conteaza: empatia dintre mine si tine.

Spune-mi cate in luna si stele si lasa-te imprastiat cu vise pe genele mele negre ca sa mangai noptile prin pensula visarilor noastre pudrate in albastru, in albastrul catifelat: de la fracul tau si de la OPIUMUL cu care te-ai parfumat.

Imbratiseaza-ma in copilaria copilului tau nestatornic, carliontat si brutal de sincer... de cand te cunosc?! Nici eu nu stiu de am halucinat sau doar intorc unele sentimente pe dos.

Deseneaza-ma prin felul cum ma privesti si faci ca rasu-mi sa apara la colturile gurii: frugal, apasat, rosu de invartosat.

Iubeste-ma fara sa stiu, cu prezenta ta, cu vorbele tale despre orice, cu atentie si grija, putin cat sa nu sesizez, mult cat sa imi fie atat de bine incat sa stiu ca doar langa tine e umor si bine.

Dependenta de persoana ta - fa-ma!

Ma ratacesc si azi si maine de tine. Ca asa sunt eu si sufletul meu. Iubim joaca.

Fug.

Incetinesc.

Prinde-ma!

Din coltul lumilor tale sigure si incerte, brutale si adevarate: prinde-ma!

In iuresul batailor de inima -OBLIGA-MA - sa vreau sa imi cotropesti sufletul.

Cu liniste- prezenta ta traseaza dare de lumina pe albul iernatic al sufletului meu: Cuprinde-ma!

Am asezat un anotimp sa te desfat- acolo, in partea de vest, jos in INIMA. COLOREZ cercuri pe coridoarele ce rasuna in adancul meu. PICTEZ in suflet- chipul tau. Adaug un PUNCT. Un semn de intrebare si o virgula. FINAL.

* Un articol de ALEXANDRA SERBAN,

viatanevindeca

Foto: Pexels