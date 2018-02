Studiile arata foarte clar faptul ca psihicul este strans legat de astfel de detalii, care pot face diferenta de fiecare data cand iesi din casa.

5 trucuri vestimentare ca sa pari mai increzatoare:

1. Un look misterios

O pereche de ochelari de soare este unul dintre cele mai bune accesorii pentru orice femeie care incearca sa obtina un plus de incredere de sine si sa fie mai sexy in ochii celor din jur. Iar aceste idei au fost scoase in evidenta chiar de catre un profesor universitar din Marea Britanie, Vanessa Brown, de la Nottingham Trent University. Aceasta a declarat pentru New York Magazine ca o pereche de ochelari de soare te vor ajuta sa ai o fata mai simetrica, un factor care influenteaza direct atractia fizica, si iti vor scoate mult mai bine in evidenta liniile fetei, chiar si in cazul unui chip mai rotunjit.

Ochelarii cresc increderea de sine deoarece, atunci cand ii porti, iti vor da iluzia unei cortine, din spatele careia poti face orice. De aceea studiile arata ca oamenii care poarta ochelari pot sa minta mai usor si formeaza un aer de mister considerat extrem de sexy de catre barbati. Alege modele de ochelari de calitate si la preturi accesibile, care sa se potriveasca formei fetei tale si bucura-te de acest accesoriu indiferent de anotimp.

2. Imbraca-te mereu potrivit ocaziei

Pare o regula simpla, dar este bine s-o reamintim de fiecare data. Fiecare ocazie speciala are si propriile reguli de conduita pe care ar trebuie sa le urmaresti cu mare atentie. Increderea de sine creste odata cu integrarea rapida in mediul inconjurator, iar studiile confirma acest lucru. Jurnalul pentru Psihologia Sociala a condus un experiment in care mai multi studenti au fost pusi sa participe la cateva teste imbracati mai intai in halate de laborator, apoi in haine casual, de strada, hainele de laborator ajutandu-i sa obtina rezultate mai bune. Tine minte ca hainele potrivite ocaziei te vor ajuta de fiecare data sa iti intri mai usor in rol.

3. Foloseste mai des culorile care ti se potrivesc

Indiferent care ar fi culorile tale preferate in privinta vestimentatiei, trebuie sa fii constienta ca nu toate ti s-ar putea potrivi. In primul rand, stabileste daca tonul pielii tale este cald sau rece, printr-un test simplu al venelor vizibile. Un ton cald va fi reprezentat de o culoare usor verzuie a venelor, in timp culoarea usor albastra sau mov reprezinta tonul rece. Atunci cand iti alegi hainele, foloseste o esarfa care sa scoata in evidenta culoarea ochilor si mergi pe haine de o culoare neutra, pentru mai multa siguranta, pentru zilele in care te gasesti in pana de idei. In cazul bijuteriilor, un ton cald se potriveste de minune cu bijuteriile din aur, in timp ce bijuteriile din argint merg oricand cu un ton rece.

4. Ai grija la postura

Un studiu al Asociatiei pentru Stiintele Psihologiei arata ca o postura corecta, spatele drept si fruntea sus, iti influenteaza si starea de spirit, imbunatateste increderea de sine si te face mai atractiva.

5. Nu folosi prea mult parfum

Utilizarea in exces a parfumului inainte de a iesi din casa poate arata semne de neincredere in propria persoana, noteaza jurnalistii britanici de la Daily Mail. Foloseste mereu un parfum de calitate, fara sa para ca incerci sa sufoci atmosfera atunci cand intri intr-o incapere.

Simte-te bine in pielea ta de fiecare data cand iesi din casa si bucura-te de admiratia celor din jurul tau. Nu uita, increderea in propria persoana ii va face si pe ceilalti sa te vada ca pe o femeie puternica.



Sursa foto: Shutterstock / Copyright: fizkes