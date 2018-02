Studiile arata ca atunci cand vine vorba despre bani, o femeie va reusi sa fie persoana echilibrata si matura, spre deosebire de un barbat.

10 motive pentru care femeile sunt mai inteligente decat barbatii in privinta banilor:

1. Femeile isi asuma mereu riscuri calculate

Eugene Fama, un castigator al premiului Nobel in economie, in prezent la Universitatea din Chicago, a concluzionat in urma unui studiu ca o femeie este cea mai in masura persoana sa gestioneze dilemele financiare, deoarece, spre deosebire de un barbat, isi va asuma de fiecare data riscuri calculate.

2. In plus, femeile stiu sa-si stabileasca mai clar obiectivele

Tocmai din acest motiv, o femeie va fi mereu in stare sa-si calculeze si stabileasca mai clar obiectivele si va sti cum sa profite de oferte financiare avantajoase atunci cand le va intalni, pentru a-si finaliza toate planurile importante.

3. Barbatii sunt mult mai competitivi

Potrivit unui studiu publicat de Time, atunci cand vine vorba despre competitivitate, barbatii castiga intrecerea cu sexul opus, insa acest lucru nu este in avantajul lor. Dorinta de a fi mereu primii, la fel ca intr-o competitie, face ca barbatii sa fie considerati neglijenti in privinta banilor, dispusi in mai multe cazuri sa ia decizii in defavoarea lor si a celor din jurul lor pe termen lung.

4. Femeile sunt mai constiincioase

Statistic, femeile sunt mai constiincioase, spre deosebire de barbati, motiv pentru care in privinta banilor aleg de fiecare data sa proceseze mai mult timp informatiile din jurul lor, pentru a lua cea mai buna decizie, noteaza New York Times.

5. Dar si mai realiste

Maturitatea se dezvolta mai rapid la femei decat la barbati, motiv pentru care acestea reusesc mai usor sa identifice unele capcane care s-ar putea ivi in urma unor decizii importante.

6. Barbatii sunt mult prea optimisti

Potrivit publicatiei Benefits Canada, barbatii sunt mai impulsivi, datorita unui nivel prea mare de optimism atunci cand vine vorba despre decizii financiare, spre deosebire de femei, iar acest lucru ii face mult mai risipitori. Practic, acestia ignora riscurile.

7. Iar testosteronul ii influenteaza negativ

Un nivel inalt de testosteron creste si dorinta de a domina, ceea ce se traduce prin decizii care de multe ori nu sunt gandite suficient.

8. Femeile vor colabora intre ele mai des

Un studiu publicat de NPR arata ca femeile sunt mai dispuse sa se ajute reciproc si sa ceara ajutorul atunci cand nu detin toate informatiile sau nu sunt sigure de deciziile pe care urmeaza sa le ia.

9. Si au mai mult autocontrol

O femeie va reusi sa-si stapaneasca mai usor impulsul in fata unei achizitii costisitoare, arata un raport facut de Barclays, in care barbatii sunt considerati mult prea agresivi din punct de vedere al deciziilor financiare.

10. In concluzie, femeile sunt mult mai atente cu banii

Un sondaj publicat de Asociatia Psihologilor Americani arata ca 79% dintre femei se streseaza mult in privinta banilor, spre deosebire de barbati, care au iesit cu un procent de 73%. Acest lucru se poate explica prin faptul ca o femeie se va simti mereu mai responsabila fata de familia sa in privinta consecintelor deciziilor financiare luate.

Sursa foto: Shutterstock / Copyright: Kamil Macniak