Nu mai spune ca nu esti important(a)

Nu mai spune ca nu esti important. Esti mult si foarte mult pentru multe persoane, iar pentru una esti chiar totul. Esti o creatie a lui Dumnezeu, un miracol al vietii, o magie cu vene, sange, artere, insufletita de cel mai mare motor de energie si vibratii - sufletul. Ai toata puterea in tine, trebuie doar sa o manifesti, sa o reversi dinspre tine inspre ceilalti, sa ai incredere in tine si in potentialul tau. Poate ca esti o fiinta fragila, dar esti plina de forta pe dedesubt.Tu te vezi pe tine ca pe un izvor infinit de posibilitati?

Nu mai spune ca nu contezi. Daca ai sti cat de mult contezi, daca te-ai vedea cu ochii cu care te vad eu, cu care te vede cel care te-a facut, cu ochii cu care te vad ceilalti, ai putea percepe ce fiinta splendida esti. Nu lasa pe nimeni sa iti spuna ce esti si ce poti si ce nu esti si ce nu poti. Esti perfect asa cum esti, cu tot cu micile si marile tale imperfectiuni. Accepta-te, asculta-te si invata sa iti accesezi darurile. Fiecare are un talent al lui. Il ai si tu pe al tau. Si daca il vezi cum il vad si eu, sa stii ca este minunat si ca tu esti o fiinta unica, care merita tot ce este mai bun pe lume.

Nu mai spune ca nu meriti. Toti meritam totul, meritam cele mai frumoase lucruri din lume. Meritam sa fim iubiti, meritam sa avem, meritam sa traim, meritam sa fim fericiti, meritam sa experimentam lucruri frumoase, meritam sa calatorim, meritam sa vedem frumos in casele noastre, in jurul nostru, in ceilalti, meritam momente de nepretuit, meritam sanatate, meritam prosperitate, meritam un loc al nostru in care sa ne simtim acasa, meritam sa ne simtim protejati, ocrotiti, in siguranta. Acea forta care ne-a creat a pus in noi tot ce a avut ea mai frumos si mai bun. Si daca ea ne-a dat toata iubirea ei, noi de ce sa nu meritam iubire?

Nu mai spune ca nu poti. Habar nu ai cum iti vestejesti singur sufletul si cum lucrezi de unul singur impotriva ta. Poti sa faci tot ce iti doresti, doar sa fie inspre beneficiul tau, sa mergi pe drumul tau si nu al altora, sa faci dupa cum iti canta sufletul, nu altii. Nu ii asculta pe cei care iti spun ca nu e de tine, ca esti prea mic si neinsemnat ca sa reusesti. Ei nu stiu ce stii tu. Iar cand ti se pare (“PARE” nu inseamna ca si este) ca intr-adevar nu poti, ia-o cu pasi mici, incetul cu incetul. Nu te forta sa fii ceea ce nu esti. Daca pentru altii ai intelegere, ai si pentru tine. Incepe cu o mica provocare pe zi. Fa ceva mic care pentru tine inseamna sa iti depasesti limitele, iar intr-o alta zi vei depasi muntii si vei ajunge la marea de impacare cu tine insuti.

Nu mai spune ca nu esti. Ca nu esti cum trebuie sa fii, cum vor altii sa fii, ca nu esti suficient de bun, suficient de frumos, suficient de bogat, suficient de inteligent. Stiu ca atunci cand te prabusesti, iti este greu sa ai un acces corect si just despre cine esti tu cu adevarat. Dar stii si tu, si, te rog, reaminteste-ti, esti o suma unica de calitati si defecte, de bine si rau, de trasaturi, de visuri, de dorinte, de ganduri si idei, de lucruri frumoase. Suntem creatori, creativi, liberi pe dinauntru, tesaturi de celule si praf din praf de stele, fiinte capabile sa iubim din toate incheieturile noastre si din adancul inimilor noastre. Nu lasa pe altii sa iti franga aripile cu acordul tau.

Suntem ca niste stele, mai mari sau mai mici, mai mult sau mai putin sclipitoare, dar fiecare stralucim in cel mai frumos mod cu putinta in coordonatele spatiului si timpului care ne-au fost harazite.

“Recunoaste-te ca fiinta unica, deosebita de toate celelalte, inzestrata cu capacitati nelimitate de a dobandi bogatia, fericirea, iubirea, succesul si prosperitatea.” (Herbert Harris)

Foto homepage: Pixabay