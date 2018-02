Cand este painea benefica pentru organism si care e cea mai sanatoasa reteta

Unele persoane spun ca nu ar putea renunta la ea sub nicio forma, pe cand altele avertizeaza in legatura cu pericolele de sanatate asociate. Exista insa multe tipuri de paine, iar efectul ei asupra sanatatii depinde de ingredientele folosite.

Consumul de paine iti ofera energia de care ai nevoie, iar painea integrala contine fibre, vitamina B, fier, magneziu si seleniu. Nutritionistii nu recomanda eliminarea painii din alimentatie pentru persoanele care nu au intoleranta la gluten, conform medicalnewstoday.com.

In schimb, consumul moderat de paine integrala e benefic, in special alaturi de pui la gratar si salata. Ca sa stii cu siguranta ca painea pe care o mananci este sanatoasa, poti sa o prepari singura. Nu e deloc greu, mai ales daca folosesti un aparat de paine. Astfel, ai control total asupra ingredientelor folosite si poti face cele mai sanatoase retete.

Cea mai sanatoasa reteta de paine

Iti propunem o reteta de paine cu multicereale recomandata de Martha Stewart. Contine ingrediente sanatoase, folosind un amestec benefic de cereale si seminte si inlocuind zaharul cu mierea.

Lista de ingrediente (pentru 2 paini)

1 lingura si 1 ½ lingurita drojdie activa uscata

1 ¾ cana apa calda

3 linguri si 2 lingurite miere

4 linguri unt nesarat, topit

3 cesti faina de grau integral

1 cana faina de secara

3 cesti de faina universala

2 lingurite de sare grunjoasa

ceasca bulgur

½ ceasca fulgi de ovaz

¼ ceasca de seminte de in (se mai adauga inul folosit pentru decorarea painii)

¼ ceasca seminte de floarea soarelui (se adauga in plus pentru decorare)

1 albus de ou

Preparare paine sanatoasa

Inmoaie bulgurul in apa calda pentru 20 de minute si lasa deoparte. Presara drojdia peste jumatate de cana de apa si adauga 2 lingurite de miere. Amesteca pana la dizolvare si lasa pana spumeaza (aproximativ 5 minute). Pune aceasta compozitie intr-un bol pentru mixer si adauga untul, restul de apa si 3 lingurite de miere. Apoi, amesteca faina cu sare si adauga 3 cesti peste drojdie. Amesteca la viteza redusa pana la omogenizare. Dupa acest pas, adauga si amesteca bulgurul, fulgii de ovaz, semintele de in si semintele de floarea soarelui. Adauga 4 cesti de faina, una cate una, amestecand pana cand se indeparteaza aluatul de pe laturile bolului si se formeaza o coca usor lipicioasa. Unge cu unt un castron mare.

Framanta aluatul pe o suprafata neteda, pana cand acesta este elastic si fin; acest proces ar trebui sa dureze in jur de 5 minute. Formeaza o minge din aluat, pune-o intr-un castron, pe care il acoperi cu o folie de plastic.

Lasa aluatul sa stea intr-un loc cald pana isi dubleaza volumul, in aproximativ o ora. Ca sa iti dai seama cand este gata, poti sa il apesi; daca nu revine la forma initiala, a crescut suficient. Unge cu unt doua tavi (pe modelul acelora pentru cozonac).

Separa aluatul in doua jumatati egale. Da-le o forma similara cu cea a tavilor si asaza-le cu atentie, cu partea mai aspectuoasa si cu mai putine cute in sus. Unge partea superioara a aluatului cu un amestec bine batut din ou si putina apa, iar apoi imprastie pe deasupra ovaz si seminte de floarea soarelui. Unge din nou cu putin ou, pentru o lipire mai buna a ovazului si semintelor.

Preincalzeste cuptorul la 230 de grade. Dupa aproximativ 45 de minute, nu mai mult de 1 ora, redu temperatura cuptorului la 200-210 grade. Pe durata coacerii, la fiecare 20 de minute, se rotesc tavile pentru o coacere uniforma. Se lasa la copt pana cand painile arata rumenite (aproximativ 45 de minute dupa reducerea temperaturii). Lasa sa se raceasca putin, apoi scoate painile din tavi. Nu felia inca painea; asteapta sa se raceasca complet.

Painile sunt gata. Pofta buna!

