Parca sunt desprinse din O mie si una de nopti: Top 5 cele mai frumoase bijuterii ale arhitecturii islamice din lume

Fascinantul monument Alhambra din Granada (Spania)

Nu am exagera cu nimic daca am spune ca Alhambra se afla la loc de frunte in topul celor mai spectaculoase monumente de arhitectura islamica ale lumii. Constructia aflata in Granada, Spania, este o marturie mareata a prezentei musulmane in Europa secolului VIII-XV, un ansamblu impresionat format din mai multe cladiri. Monumentul are si un nume cu semnificatie, provenind din arabescul “Al Hamra” si insemnand “cel rosu”, probabil amintind de culoarea stancii pe care s-a decis construirea palatului. Ceea ce initial era doar fortareata, a fost renovata sub domnia lui Nasrid emir Mohammed ben Al-Ahmar la jumatatea secolul XIII si transformata ulterior in palat roial de catre Yusuf I, sultanul Granadei.

Chiar daca Granada a fost recucerita de crestini in 1492, frumusetea palatului maur i-a impresionat pe regii catolici astfel incat au decis sa nu il distruga si sa il foloseasca la randul lor ca palat regal. “Exteriorul este sobru, in timp ce decorul interior este fascinant, bazat pe trei componente ale artei arabe clasice: caligrafia, decorarea florala stilizata si motive geometrice”, se arata pe wikipedia.

Foto: Madrugada Verde /Shutterstock

Foto: Seelypix /Shutterstock

Foto: Bill Perry / Shutterstock.com

Chefchaouen - orasul albastru din Maroc

Chefchaouen este una dintre cele mai interesante si atragatoare obiective turistice pentru toti cei care iubesc calatoriile datorita nuantelor de albastru in care sunt pictate casele si cladirile acestui oras. Tocmai de aceea, orasului aflat in nord-vestul Marocului i se mai spune si Chaouen sau “orasul albastru”. Istoricii afirma ca Al-Alami a fost cel care a infiintat orasul Chefchaouen in 1471 sub forma unei mici fortarete, ca metoda de protectie impotriva invaziilor portugheze care amenintau nordul Marocului. Se crede ca peretii albastri au fost initial meniti sa tina la distanta tantarii, dar ei au si o simbolistica spirituala. Ei reprezinta raiul si cerurile albastre, dar atrag totodata atentia si asupra importantei laturii spirituale in vietile noastre.

Foto: Ana Flasker /Shutterstock

Foto: Chefchaouen /Shutterstock

Foto: FASD Photography /Shutterstock

Baia sultanului Amir Ahmad din Kashan (Iran) - Baia desprinsa din O mie si una de nopti

Baia sultanului Amir Ahmad, cunoscuta si ca baia Qasemi, pare cu adevarat desprinsa din “O mie si una de nopti” gratie decorului sau interior mirific. Localizata in Kashan, Iran, aceasta baie publica traditionala a fost construita in secolul 16, in timpul dinastiei Safavid. Baia are o suprafata de 1000 de metri patrati si este alcatuita din 2 parti: sarbineh si garmkhaneh. Mai multe cupole formeaza acoperisul si contin sticla convexa, permitand astfel luminii naturale sa patrunda in interiorul baii.

Foto: baia sultanului Amir Ahmad; Credite foto: Fotokon / Shutterstock.com

Foto: The interior shot of Sultan Amir Ahmad Bathhouse; Credite foto: Aris Abdullah / Shutterstock.com

Foto: Sultan Amir Ahmad Historical Bath; Credite foto: Fotokon / Shutterstock.com

Foto: the interior shot of Sultan Amir Ahmad Bathhouse; Credite foto: Aris Abdullah / Shutterstock.com

Mosceea de Vineri - Moscheea Jameh (Masjid-e Jameh) din Isfahan, Iran

Moscheea Jameh sau Masjid-e Jameh se poate lauda cu cateva titluri impresionante: se afla printre primele moschei care au fost construite in Iran, se numara si printre cele mai vechi din localitate, iar legenda spune ca unul din pilonii moscheii a fost construit personal de insusi califul Damascului. Din 771 pana la sfarsitul secolului XX a trecut prin mai multe transformari si reconstructii, devenind moscheea absolut superba care este astazi si care a fost inclusa din 2012 pe lista UNESCO a monumentelor lumii. De aceea, moscheea Jameh din Isfahan dispune de camere in stiluri arhitecturale diferite, un fel de istorie vie a arhitecturii iraniene.

Foto: Anton_Ivanov /Shutterstock

Foto: Anton_Ivanov /Shutterstock

Foto: Anton_Ivanov /Shutterstock





Foto: javarman /Shutterstock

Moscheea catedrala din Cordoba - un exemplu splendid de arhitectura maura

Moscheea catedrala din Cordoba sau Marea Moschee din Cordoba (Spania), cum i se mai spune, este nu doar, alaturi de edificiul Alhambra, o dovada a culturii arabe de pe teritoriul Spaniei, ci si un splendid si impozant exemplu al arhitecturii maure. Moscheea construita in secolul VIII se afla pe locul doi ca marime in lume si este inconjurata de un ansamblu de fortificatii si ziduri. Moscheea din Cordoba este celebra pentru arhitectura sa interioara superba, un amestec patronat de o padure de coloane si arcade si de mihrabe minutios si mirific decorate.

Foto: cge2010 /Shutterstock

Foto: Aleksandar Todorovic /Shutterstock

Foto: Moscheea Cordoba; Credite foto: Botond Horvath / Shutterstock.com

Foto: mihrab; Barone Firenze /Shutterstock