Pe cat de mult isi doresc sa contribuie cu vindecare, constientizari si pozitivitate in jurul lor, pe atat de des se gasesc in momente cand se simt secatuiti de energie si foarte obositi psihic.

Ori de cate ori te gasesti admirand o floare, un cristal sau o pasare intr-o concentrare alerta, te afli intr-un moment de conectare cu Spiritul.

Din acest motiv, cristalele si meditatia ii pot ajuta sa isi revina foarte repede. Hiper-intuitivii se conecteaza in mod instant cu frumusetea si energia din flori, cristale si pasari. Si veti intelege de ce, ascultandu-l pe Eckhart Tolle.

Aceste manifestari fizice poarta cu sine vibratii foarte inalte care ne ajuta sa descoperim spiritualitatea din noi insine si sa ne crestem la randul nostru, vibratia personala, foarte rapid. Ati observant si voi ca oamenii buni si pozitivi sunt foarte atrasi de frumusetea din natura si desigur, cei cu inclinatii spiritualitate folosesc cristalele in toate practicile lor.

Eckhart Tolle: Cum sa intelegi puterea cristalelor – “forme de viata iluminate“

Eckhart Tolle numeste florile, cristalele si pasarile “forme de viata iluminate”, caci din perspectiva spirituala, absolut tot ceea ce exista este parte a vietii.

“Daca folosim cuvantul <<iluminat>>, putem sa consideram florile ca fiind <<iluminatii>> lumii vegetale. Pe masura ce constiinta a evoluat si in randul oamenilor, florile, cristalele si pasarile au fost probabil printre primele lucruri pe care au ajuns sa le pretuiasca, fara sa aiba o functie utilitara pentru ei”, spune Eckhrat Tolle.

“Oamenii au fost din ce in ce mai atrasi si fascinati de acestea, ele au daruit inspiratie pentru nenumarati artisti, poeti si mistici. Sa vada frumusetea intr-o floare, in cristale,in pietre pretioase sau pasari ii poate trezi pe oameni, indiferent cat de putin, ei au astfel acces la o frumusete care este de asemenea parte esentiala a finitei lor.

Sentimentele de iubire si bucurie sunt in mod intrinsec conectate cu aceasta recunoastere. Cristalele sau pietrele pretioase sunt precum niste mesageri de pe un alt taram, ca un pod intre lumea formelor si lumea fara de forme. Ce poate fi mai dens si mai impenetrabil decat o roca? Cea mai densa dintre toate formele… Si cu toate acestea, unele roci demonstreaza preschimbari la nivelul lor molecular si se transforma in cristale si devin astfel transparente pentru lumina. Unele roci de carbon, supuse unei temperaturi si presiuni de neconceput se transforma in diamante si alte minerale grele, sau in alte pietre pretioase. Orice forma de viata, in orice taram, mineral, vegetal, animal sau uman poate sa treaca printr-un proces de iluminare.

Semnificatia lor speciala si motivul pentru care oamenii simt o asemenea fascinatie si afinitate pentru acestea, trebuie sa fie atribuita calitatii lor eterice (ele par sa fie perfecte pentru aceasta lume). Odata ce exista un animit grad de prezenta in perceptia oamenilor ei pot sa simta esenta divina a vietii, recunoscand-o ca fiind una cu propria esenta si sa o iubeasca ca pe ei insisi. (…)

Si iata de ce, cristalele pot reprezenta instrumente foarte benefice pentru sesiunile tale de meditatie. Foloesete-ti intuitia, alege cristalele care te atrag si te inspira cel mai tare si ori de cate ori ai nevoie, poarta-le aproape sau aseaza-le in locuri de pe corp unde simti ca ai nevoie sa iti restabilesti echilibrul energetic.

Iti prezentam 5 cristale cu vibratii magice vindecatoare

Majoritatea celor care folosesc puterea cristalelor le poarta cu ei tot timpul, dar le folosesc si in timpul meditatiei (le poti tine in palme sau plasa pe diverse zone ale corpului). Indiferent de modul cum le vei folosi, iti va fi foarte benefic sa aduci aceste cristale in viata ta.

Agata

Aceasta piatra ne ajuta in moduri surprinzatoare atunci cand viata noastra este "data peste cap". Pentru orice persoana sensibila, viata este insa mai mereu haotica. Ei trebuie sa invete practic cum sa isi restabileasca fluxul energetic interior, fiind mereu supusi la stimuli din exterior, avand perceptiile mereu activate.

Asa incat, acest cristal vindecator te ajuta sa iti recapeti puterea interioara si iti intareste sufletul.

