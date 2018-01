De ce sa nu fiu geniala, fermecatoare, talentata, fabuloasa? Menirea noastra este sa stralucim!

Marianne Williamson este o personalitate in domeniul spiritualitatii, fiind cunoscuta nu doar pentru cele 11 carti ale sale, dar si pentru discursurile sale inspirationale. Ea este fondatoarea proiectului Angel Food, dar si cofondatoarea The Peace Alliance, o retea internationala de activisti pentru pace. Am ales ca impartasim cu voi cateva dintre ideile prezentate de Marianne in cartile sale.

Lumina este in fiecare din noi, dar frica ne impiedica sa o lasam sa straluceasca

“Cea mai profunda frica a noastra nu este ca am fi nepotriviti. Cea mai profunda frica este ca am fi peste masura de puternici. Suntem inspaimantati de latura noastra luminoasa, nu de cea intunecata. Ne tot intrebam in sinea noastra, cine sunt eu ca sa fiu genial, fermecator, talentat, fabulos? De fapt, de ce sa nu fiu?! Sunt un copil al lui Dumnezeu. Daca ne manifestam la scara mica, nu suntem de nici un folos lumii. Nu este nimic benefic in a ne “micsora”, astfel incat cei din jurul nostru sa nu se simta in siguranta. Menirea noastra este sa stralucim, asa cu copiii stralucesc. Ne-am nascut pentru a manifesta lumina lui Dumnezeu care este in noi toti. Nu este doar in cativa dintre noi, este in toti! Si pe masura ce permitem luminii din noi sa straluceasca, in mod inconstient permitem si celor din jurul nostru sa faca la fel. Pe masura ce ne eliberam de propriile frici, prezenta noastra ii va elibera automat pe ceilalti.” – Marianne Williamson

Foto: TierneyMJ /Shutterstock

Fericirea trebuie “exersata”, iar gratitudinea este primul pas catre ea

“Gratitudinea este esentiala pentru fericire. Sa dezvoltam o atitudine plina de recunostinta – sa stim ca de fiecare data cand ajungem undeva in siguranta, avem ceva pentru care sa fim fericiti; de fiecare data cand copiii nostri alearga catre noi si zambesc, avem ceva pentru care sa fim fericiti; de fiecare data cand ne ridicam din pat si inspiram adanc si iesim afara sa ne plimbam, avem ceva pentru care sa fim fericiti – aceasta este esenta unei existente fericite. Fericirea este un muschi pe care trebuie sa il folosim sau altfel va disparea treptat. Orice lucru asupra caruia ne vom concentra va creste cu siguranta. Acolo unde vedem numai lucruri negative, vor aparea si mai multe lucruri negative. Si unde vedem lucruri pozitive, invocam si mai multe lucruri pozitive. Fiindca am iubit si am pierdut, acum iubesc mai pasional. Fiindca am castigat si am pierdut, acum castig mai cumpatat. Fiindca am gustat amarul, acum savurez dulcele.” - Sursa fragment www.livinglifefully.com