Sufletele batrane - Neinfricatii: 5 lucruri de care nu le este frica niciodata

Sufletele batrane sunt acei oameni care indiferent de varsta pe care o au, demonstreaza maturitate, verticalitate si curajul de a fi ei insisi in orice circumstanta. Sunt lumini in aceasta lume. Prin conduita de viata pe care o au ne inspira si ne ajuta sa evoluam si sa avem idealuri inalte. Iata in ce mod ne impresioneaza oamenii cunoscuti in mod spiritual ca „suflete batrane”:

Un suflet batran este o persoana care se simte mult mai batrana decat varsta sa biologica. Acest sentiment este adesea acompaniat de daruri spirituale ca: intuitia, empatia sau profunde constientizari existentiale. Adesea, un suflet batran simte ca "nu apartine acestei lumi" sau acestei epoci. Mai sunt considerati reprezentanti ai luminii pe Pamant, ei contribunid cu perspective noi si valoroase, la evolutia constiintei colective.

Sunt persoane extrem de curajoase si autentice, care nu renunta niciodata la valorile lor inalte si ne inspira pe toti sa alegem sa evoluam in toate modurile posibile. Acesti oameni sunt peste tot in jurul nostru, iar puterea lor de a infrunta toate conditionarile, iar noi i-am numit - NEINFRICATII.

De ce? Pentru ca e nevoie de mare curaj emotional sa...

1. Nu le este frica sa fie originali

In zilele noastre, exista o presiune uluitoare pentru a ne conforma trendurilor si astepatrilor societatii in privinta noastra. Dar sufletele batrane nu vor accepta niciodata ca identitatea lor sa fie

Isi asuma in mod total ceea ce au devenit, ceea ce le place, ceea ce gandesc. Nu vor alege niciodata ceva doar fiindca este „la moda”. De fapt, sufletele batrane poseda inspiratia sa fie chiar ei sunt cei care deschid calea unor noi viziuni. Sunt persoane creative, determinate si verticale. Stapanirea de sine pe care o au devine o sursa de inspiratie pentru toti cei care nu au acelasi curaj. Trendurile nu ii definesc si nici ceea ce cred cei din jurul lor despre cum ar trebui sa fie sau ce fel de idei ar trebui sa aiba.





Foto: Pixabay

2. Nu le este frica sa mearga mai departe

Sufletele batrane au forta de a renunta la lucrurile din viata lor care nu functioneaza. Renunta la situatiile care nu le sunt de folos in evolutia lor si au curajul sa mearga mai departe catre noi oportunitati.

Sunt capabili sa aiba o perspectiva reflexiva si sa invete din greselile lor.

