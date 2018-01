A TRECUT UN AN de cand m-ai ranit si iata ce am invatat

A trecut un an si inca imi mai apari prin minte din cand in cand… Ti-am mai spus la un moment dat: Eu cred ca fiecare persoana care imi apare in viata, apare cu un motiv si tu nu esti diferit.

Prin relatiile romantice evoluam

De foarte mult timp am vrut sa scriu despre situatia care a fost intre noi, dar nu am avut la mine cuvintele potrivite ca sa pot sa o exprim. Asa e viata noastra, o suma de intamplari care raman intiparite in minte, in corp, in privire…

A trecut un an si in sfarsit stiu ce sa spun.

M-ai ranit incredibil de tare. Nu fiindca nu simteai acelasi lucru pentru mine, dar fiindca in mod repetat mi-ai aratat ca nu ma respecti. Eram mult prea oarba sa vad la momentul acela. Sunt mai inteleapta acum…

A trecut un an si singurul regret pe care il am este ca nu ti-am spus cat de mult am sperat ca vei deveni persoana care am vazut eu ca ai putea fi, fiindca acea persoana ar fi fost in mod indubitabil uluitoare.

Cand vezi potentialul unei persoane si in acelasi timp ceea ce considera aceasta persoana ca ar trebui sa fie de ajuns pentru ea, este greu de indurat. Oamenii fac alegerea de a fi banali, cand de fapt au oportunitatea de a fi extraordinari.

Foto: Shutterstock/ Majesticca



Foto homepage: Pexels

Aceia care aleg sa joace jocuri ale mintii sau sa manifeste atata cruzime fata de ceilalti sunt aceia care au nevoie cel mai mult de blandete. De cea mai multa iubire, incurajari, complimente si posibilitatea de a vedea cat potential se ascunde in ei, potential pe care ei nu il vad, dar care este atat de evident pentru toti ceilalti.

Tu, pana cum nu ai ales sa manifesti potentialul tau uman maxim ci sa faci mult rau.

A trecut un an si am invatat asa de multe lucruri…

Am invatat ca actiunile tale nu erau o reflectie a mea ci erai tu. Am invatat ca ceea ce vedeam eu frumos in tine si potentialul pe care eu il vedeam era de fapt frumusetea din mine si potentialul pe care eu il am. Spre deosebire de tine, eu am ales sa merg catre Maxim. Am facut asta si voi face in continuare asta. Aleg sa ma inteleg pe mine insami, aleg sa fiu un om matur. Pentru ca lipsa de maturitate inseamna sa aduci suferinta in viata altor oameni. Sa fugi, sa te ascunzi, sa nu iti pese, sa nu respecti, sa nu apreciezi, sa nu pasesti prin usile pe care ti le deschide viata… inseamna sa fii inuman.

Citeste mai departe >>>