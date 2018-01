9 diferente intre un BARBAT ADEVARAT si un “baietel”

Una dintre discutiile care prevaleaza in grupurile mele de prietene este despre frustrarea noastra ca barbatii care ne propun intalniri se comporta foarte imatur, sunt lipsiti de imaginatie si de sarm.

In jurul meu am numai prietene foarte destepte, foarte asumate in tot ceea ce fac, creative si dinamice. Detectez multa exasperare in modul cum imi povestesc ele despre intalnirile pe care le au cu barbati si nu rare sunt momentel cand ne mai turnam cate un pahar de vin ca sa ne mai stingem amaraciunea. Unei femei misto ii este foarte greu sa se coboare la discutii si atitudini placide, adica ceea ce ne pun pe tava acesti barbati ramasi baietei.

E vreo problema cu masculinitatea contemporana? E o intrebare pe care mi-o pun de ceva vreme. Barbatii din jurul nostru par ca nu vor sa evolueze in exterior si in interior, sa isi infrunte conditionarile traumatice si sa se maturizeze emotional si in acelasi timp, sa se extinda spre exterior, cu interese si un mod de a fi care sa ne incite.

Se spune ca "barbatii raman copii toata viata", dar mie imi este foarte greu sa ma impac cu acest mit. Pretentiile pe care le am de la mine ca femeie, le am si de la el, ca barbat. Maturizarea este un proces care ne priveste pe noi toti. De ce prefera barbatii sa se poarte copilareste? Sau poate, pe undeva gresim si noi in povestea asta?

Unul dintre siteurile dedicate barbatilor pe care le urmaresc de mult timp – The Good Man Project, reflecta aceasta problema intr-un articol pe care l-a publicat recent: 9 semne ca te intalnesti cu un barbat, nu cu un baietel

Ridica standardele foarte tare pentru ceea ce inseamna sa fii un “barbat adevarat” in ziua de azi, dar noua ne transmite un verdict clar: “Daca te intalnesti cu baietel, depinde de tine sa fii o femeie matura si sa mergi mai departe cu viata ta.”

Poate ca situatia nu e chiar asa de deznadajduita, totusi, iata-l pe autorul articolului, Adam LoDolce care spune: „Am fost odata un baietel, acum sunt un barbat.” Dar continua:

"Varsta nu are absolut nicio relevanta cu a fi un barbat. Varsta e doar un numar - actiunile arata cine e el cu adevarat. Dar iata care e problema - "majoritatea femeilor isi pierde timpul incercand sa preschimba baieteii in barbati." Putem sa il contrazicem? Deci sfatul lui Adam ar fi "sa ne alegem barbatii din viata noastra mai bine."

9 diferente intre un BARBAT ADEVARAT si un “baietel”

1. “Baieteii” evita conversatiile inconfortabile – barbatii stiu cum sa comunice nevoile lor

Chiar si in cele mai bune relatii exista tensiuni. Vei spune sau vei face lucruri cu care el nu este de acord. Baietii sunt pasiv-agresivi, in timp ce un barbat adevarat va avea o conversatie productiva cu tine… chiar daca este un pic ciudat momentul.

2. "Baieteii" vor doar sex – barbatii investesc timp si energie in femeia potrivita

Vine un moment in viata fiecarui barbat cand realizeaza ca a fi intr-o relatie serioasa il face cu mult mai fericit decat sa alerge dupa propria coada in fiecare noapte. Daca nu auzi de el decat dupa 1 a.m, sambata noaptea, nu e pregatit sa isi arunce jucariile. Mergi mai departe si gaseste-ti un barbat adevarat.

3. "Baieteii" te complimenteaza ca sa ajunga in patul tau – barbatii te complimenteaza fiindca vor sa te faca sa te simti bine in legatura cu tine insati

Exista o diferenta majora intre a face un compliment ca sa obtii ceva sau sa oferi un compliment doar de dragul gestului. Barbatii maturi ofera si stiu ca femeile mature vor reactiona cu reciprocitate.

4. "Baieteii" traiesc de pe o zi pe alta – barbatii muncesc din greu ca sa isi construiasca un viitor pentru ei insisi si femeia din viata lor

Cand singurul lucru care te intereseaza este sa fii doar tu fericit, petreci in fiecare zi si esti lenes in fiecare zi. Odata ce realizezi ca alti oameni s ebazeaza pe tine, esti gata sa faci sacrificiile necesare ca sa iti sustii familia.

