Puterea unei femei sta in capacitatea ei de a-i inspira in fiecare zi pe cei din jur.

O femeie model nu este reprezentata de meseria ei, de modul in care arata sau de cercurile in care umbla. Puterea ei sta in capacitatea de a-si asuma responsabilitati, de a-i inspira in fiecare zi pe cei din jur si de a fi o persoana mereu de incredere, capabila, stapana pe sine, increzatoare si greu de intimidat.

7 calitati care te pot defini ca o femeie puternica:

1. Gasesti solutii rapide pentru orice fel de probleme

In fata problemelor, atitudinea este cel mai important lucru. Trebuie sa ramai mereu pozitiva si sa iti folosesti toate resursele de energie pentru rezolvarea problemelor din calea ta. Trebuie sa fii mereu calculata, sa cauti sa anticipezi anumite probleme si sa stii sa apelezi mereu la cele mai bune solutii in situatii in care, spre exemplu, nu dispui de toate resursele financiare pentru a duce la bun sfarsit un plan important.

2. Indiferent de context, curajul nu iti va lipsi

Nu vei fugi niciodata din calea provocarilor si nu vei evita sa-ti asumi responsabilitatea atunci cand se va pune problema. Curajul este una dintre marile calitati ale unei femei puternice, care va fi prezenta mereu, chiar si atunci cand nu este in propriul ei interes.

3. Ai compasiune

Compasiunea si intelegerea sunt doua lucruri importante pentru o femeie puternica. Nu te vei izola in fata nevoilor celor din jur si te vei lupta ca de fiecare data sa fii un punct de sprijin pentru persoanele tale dragi, atunci cand ele au nevoie de asa ceva.

4. Esti independenta

Nu te agati de oamenii din jurul tau, nu cauti favoruri si lucruri care nu ti se cuvin. Crezi ca munca, rabdarea si inteligenta se rasplatesc si te vei lupta ca daruirea ta sa fie apreciata pe masura.

5. Cauti mereu sa te dezvolti

E important sa ai lucrurile sub control de fiecare data. Iar pentru asta simti nevoia sa inveti mereu cate ceva nou. Consideri ca procesul de invatare este sanatos pentru minte si ai ambitia de a capata tot mai multe perspective noi.

6. Ai incredere in abilitatile tale

Nu cauti confirmari din alte parti, stii ce poti face si ce nu si mergi mereu pe mana ta acolo unde simti ca te potrivesti cel mai bine. Abilitatile tale sunt armele tale indiferent de context.

7. Iti asumi de fiecare data rolul de lider

Un lider, spre deosebire de un sef, va reusi sa fie o sursa de inspiratie pentru cei din jur. Te vei bucura astfel de admiratia multora, dar vei purta si o mare responsabilitate pe umeri. Oamenii depind de tine si cauta in tine claritate, motivatie, directie si un exemplu demn de urmat.

Poate ca intr-o astfel de femeie puternica te poti regasi chiar tu sau ai astfel de exemple chiar in viata ta. O fi cea care te-a crescut sau ti-a fost profesoara sau iti este prietena cea mai buna. Daca este asa, bucura-te, pentru ca astfel de femei iti pot influenta viata si te pot inspira sa te dezvolti mai mult.

