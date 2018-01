Dupa petrecere, ia o pauza si go green!

Comunicat de presa

Te-ai bucurat de sampanie, ai devorat macarons si alte deserturi delicioase fara remuscari? Nici macar una? Ei bine, acum la inceputul noului an, te gandesti ca e momentul sa iei o pauza si sa incerci o dieta? Iata ce pasi trebuie sa urmezi pentru un detox rapid si eficient!

Vrei sa incerci sa tii o cura de detox (este si firesc dupa mesele bogate din perioada sarbatorilor) fara prea mult efort, infometare sau a urma remedii imposibile? Ce poti face?

Detox usor pas cu pas

Primul pas consta in schimbarea obiceiurilor alimentare. Cat mai repede si eficient, dar nu drastic pentru a evita efectul de yo-yo.



- Consuma alimente usoare, dar nu sari peste nicio masa.

- La cina, cea mai buna alegere sunt: supele de legume, o portie de cereale integrale (quinoa, paste, orez brun) si lapte slab. Evita sa iei cina dupa ora 20, pentru ca organismul tau sa poata asimila toti nutrientii pe timpul noptii.

- Redu grasimile animale si consuma cat mai mult peste.

- Un alt aliment care nu trebuie sa lipseasca din dieta ta este anghinarea – pentru propietatile diuretice.

- Ia o pauza de la dulciurile preferate si incearca sa consumi mai multe fructe.

O alta posibilitate este sa beneficiezi de puterea plantelor. Recunoscute in mod traditional pentru proprietatile detoxifiante, anghinarea este aliatul tau la inceput de an.

Gerlinéa Shot Detoxifiant Anghinare contine 720mg concentrat anghinare. Acesta contribuie la buna functionare a ficatului si la tinerea sub control a greutatii.

Ce nu trebuie sa lipseasca din dieta ta?

- Consuma ceaiuri de plante cum ar fi papadia, frunzele de coacaze negre sau fructe rosii bogate in antioxidanti si ceai verde.

- Mizeaza pe plante medicinale care favorizeaza drenajul si eliminarea toxinelor din corp: cozile de cirese, chimen sau frasin.

Un alt truc pentru o detofixiere usoara?

Incepe-ti dimineata cu o cana de apa calduta in care ai stors sucul unei 1/2 de lamaie. Nu este ceva foarte original, dar este o metoda de neinlocuit pentru a curata ficatul. Si unde mai pui ca apa cu lamaie favorizeaza eliminarea toxinelor si a reziduriilor acumulate in organism. Plus ca aduce cu sine si un ten mai luminos!

Solutia Gerlinéa pentru detoxifierea la inceput de an este Drenor Detox BIO, 500ml – un concentrat din plante. Dilueaza 50ml (un capac) intr-un litru cu apa pentru a obtine o bautura pe care o poti folosi acasa sau la birou intr-o cura de 10 zile. Gerlinéa a reunit in acest produs 4 plante esentiale in curele de slabire si de purificare a organismului: papadie, coacaz negru, ceai verde si mãslin.