Practica Iertarii si a iubirii neconditionate. Deblocheaza-ti viata spunand aceste cuvinte in fiecare zi...

A gresi e omenesc, a ierta este divin. Alexandre Pope

Nu, iertarea nu inseamna nici sa treci cu vederea ce ti s-a facut, nici sa judeci daca a fost bine sau rau, nici sa inchizi ochii si sa te prefaci ca nimic nu s-a intamplat, nici sa uiti, nici sa nu mai condamni sau sa dezaprobi actiunea respectiva. Iertarea inseamna pur si simplu sa renunti si sa te eliberezi de povara emotionala pe care o capeti atunci cand cineva te raneste, te face sa suferi sau face o greseala fata de tine.

Iertarea inseamna sa te eliberezi de trecut, sa te eliberezi de rani, de durere, de resentimente, de manie, de sentimentele negative orientate spre cel care ne-a facut rau si care, in final, ne fac rau tot noua. Iertarea ne ajuta sa ne eliberam de trecut si sa traim mai mult in prezent. Iertarea ne ajuta sa recapatam controlul asupra propriei puteri. Iertarea este ca un balsam pentru inima care inlatura raul care ne-a fost facut si aduce lumina astfel incat sa putem vedea si binele pe care altii ni-l fac. Iertarea inseanma sa facem pace cu trecutul astfel incat sa construim relatii armonioase in prezent si sa imbratisam viitorul. Iertarea te imputerniceste si te face sa iesi din postura de victima, aducand in schimb un sentiment de impacare cu tine, cu ceilalti si cu sine.

In plus, iertarea are beneficii fizice si mentale extraordinare asupra organismului caci emotiile negative acumulate afecteaza sistemul imunitar in feluri pe care uneori nici nu ni le imaginam. Iertarea poate fi un dar pe care il faci celorlalti, dar mai ales tie insati, iar aceasta practica a iertarii si a iubirii neconditionate pe care ti-o recomandam mai jos te poate ajuta in acest sens.

Practica simpla a iertarii prezentata de maestrul Francisco Quinterosi pe blogul pickthebrain.com si adaptata din cartea “Greatest Love – How to Unblock Your Life in 30 Minutes a Day with Unconditional Love” scrisa de maestrul Zhi Gang Sha, maestrul Maya Mackie si Francisco Quintero, ne poate ajuta sa ne imbunatim vietile si sa cerem si sa primim iertare de la cei care ne-au facut rau si ne-au ranit astfel incat sa ii putem ierta la randul nostru.

Practicand iubirea si iertarea in vietile noastre, atragem fericirea, ne insanatosim sufletele, le vindecam si le incarcam cu energie pozitiva. Francisco Quinterosi este discipol si invatator spiritual aflat sub instruirea lui Zhi Gang Sha, un nume cunoscut in spiritualitate. Francisco Quintero a scris cartea “Divine Joy: How to Find Joy in Daily Life”.

Francisco Quinterosi: Practica iertarii si a iubirii neconditionate care iti va debloca viata



Draga ___________ (il poti numi Dumnezeu, univers, creator, putere divina sau cum te adresezi tu sursei superioare de putere)

Te iubesc.

Poti, te rog, sa imi binecuvantezi aceasta practica a iertarii?

Iti sunt complet recunoscator.

Iti multumesc.

Draga _______________ (numeste orice suflet/ suflete alaturi de care faci aceasta practica, adica pe cel/cea/cei/cele de la care vrei sa ceri iertare sau poti numi “toate sufletele”)

Te iubesc.

Din adancul inimii mele, imi cer sincer iertare pentru _____________ (numeste ceva specific, ceva pentru care vrei sa iti ceri iertare, sau spune “toate greselile pe care stramosii mei si cu mine le-am facut si care te-au ranit sau ti-au facut rau in vreun fel").

Imi cer cu toata sinceritatea iertare.

Te rog, iarta-ne.

Eu te iert neconditionat.

As fi recunoscator daca ma poti ierta.

Iti multumesc.



Draga “Dragoste suprema”

Te iubesc si te onorez.

Tu ai puterea de a ne ajuta sa iubim si sa iertam.

Te rog, binecuvanteaza practica noastra.

Multumesc.

Spune aceasta mantra in gand sau rosteste-o cu voce tare. In timp ce o rostesti, vizualizeaza cum frumoasa lumina a acestei Iubiri Supreme vine in inimile noastre pentru a ne ajuta sa iertam. Simte cum aceasta Iubire suprema te ajuta sa iubesti si sa ierti neconditionat in timp ce rostesti aceasta mantra. Cand ai terminat, pur si simplu incheie practica multumind tuturor sufletelor. Repet-o daca simti nevoia.

