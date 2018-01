10 TRUCURI SIMPLE prin care poti sa cureti energiile negative din viata ta

Este bine sa fim constienti de blocajele energetice care sunt peste tot in jurul nostru. Este bine sa ne purificam locuintele si spatiile de lucru si in felul acesta sa deschidem canalele pentru vibratii benefice pentru noi.

1. Fa curat in casa!

Intr-o casa mizerabila, energia negativa isi gaseste locul pentru a stagna. Vestea buna este ca putem sa indepartam foarte usor aceste energii negative care se strang prin intermediul mizeriei, facand curat in casa. Purifica-ti casa, creeaza un spatiu placut de a vietui, arunca lucrurile vechi si netrebuincioase. In felul acesta reusesti sa chemi pozitivitatea in casa ta si implicit in viata ta.

Foto: Pexels

2. Muta mobila

Fie ca iti vine sa crezi sau nu, energiile negative se agata de obiecte, in mod particular daca acestea sunt stagnante. Din acest motiv, este bine sa muti mobila prin casa ta, cel putin odata pe luna. Nu e necesar sa faci modificari mari sau sa rearanjezi. Este suficient sa muti o mobila chiar si cu 1 centimetru.

3. Foile de dafin

Foile de dafin poseda o capacitate uluitoare de a ne proteja impotriva energiilor negative. Pune o singura frunza de dafin in fiecare colt al camerei si in felul acesta te vei asigura ca tii la distanta vibratiile negative. O alta sugestie: Pune-ti in buzunar o foaie de dafin si poart-o cu tine pentru a te simti protejata de energiile negative.

Foto: Pixabay

4. Lampile din sare de Himalaya

In ultima perioada, lampile din sare de Himalaya au devenit foarte populare si nu degeaba. Acestea au proprietatea de a curata aerul de energii negative. In acelasi timp, aceste lampi au si proprietati benefice pentru sanatate: ne ajuta sa avem un somn linistitor si sa decongestionam caile nazale.

Citeste mai departe >>>