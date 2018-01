Holly Butcher a trait in Australia si ne-a parasit in data de 4 ianuarie, rapusa de o boala rara, o forma de cancer care se numeste sacromul Ewing.

Chiar cu o zi inainte sa treaca in nefiinta, tanara de 27 de ani a lasat o scrisoare pe Facebook prietenilor sai, in care vorbeste despre cele mai importante aspecte ale vietii. Sunt lucruri pe care le uitam adesea si oameni asemenea lui Hol, cum era e a cunoscuta printre prieteni, isi folosesc ultimele clipe ale vietii pentru a trage un semnal de trezire.

Plangeti-va mai putin, oameni buni!... Si ajutati-va mai mult unul pe celalalt.,

spune Hol in scrisoarea ei de mai jos, scrisoare care prin intermediul prietenilor ei a ajuns sa fie acum cunoscuta in toata lumea.

Scrisoarea de adio a lui Holly Butcher

„O farama de sfat de viata din partea lui Hol:

Este straniu sa iti constientizezi si sa iti accepti propria mortalitate la 26 de ani. Este unul dintre acele lucruri pe care le ignori. Zilele zboara si tu te astepti ca ele vor continua sa vina. Pana cand neasteptatul se produce. Eu mereu m-am imaginat devenind batrana, cu riduri si cu parul gri – cel mai probabil cauzate de o familie frumoasa (cu multi copii), pe care planuiam sa o am cu iubirea vietii mele. Mi-am dorit atat de mult acest lucru incat ma doare.

Aceasta este problema cu viata; E fragila, pretioasa si impredictibila si fiecare zi este un dar. Am 27 de ani acum, nu vreau sa ma duc. Imi iubesc viata. Sunt fericita… Si le datorez acest lucru oamenilor pe care ii iubesc. Dar controlul este in afara puterilor mele.

Nu mi-am inceput aceasta postare cu „Inainte sa mor” astfel incat moartea sa fie ceva de temut – imi place faptul ca suntem mai degraba ignoranti in legatura cu aceasta inevitabilitate.. Cu exceptia momentelor cand este tratata ca un subiect „taboo” care nu ni se va intampla nicicand niciunuia dintre noi..

As vrea ca oamenii sa nu se mai streseze din cauza problemelor marunte.

As vrea doar ca oamenii sa nu se mai streseze din cauza problemelor marunte si stresului fara sens din viata si sa incerce sa isi aminteasca ca toti vom avea aceeasi soarta in final si ca trebuie sa facem ceea ce putem, pentru ca timpul sa fie valoros si maret.

Imi las multe ganduri aici, caci am avut mult timp ca sa meditez la viata in ultimele luni. Desigur, cel mai adesea este miezul noptii cand imi apar astfel de ganduri in minte!

Atunci cand te plangi de lucruri ridicole (ceva ce am observat foarte des in ultimele luni), gandeste-te la cineva care intr-adevar se confrunta cu o problema. Fiti recunoscatori pentru aceste mici obstacole si „treceti peste”. Este O.K. sa recunosti ca ceva este suparator pentru tine, dar incearca sa nu persisti asupra acelui lucru si sa influentezi in mod negativ si zilele celorlalti.

Holly Butcher; sursa: Facebook

Odata ce faci acest lucru, iesi afara si ia o gura de aer proaspat in plamani, uita-te cat de albastru e cerul si cat de verzi sunt copacii; Este atat de frumos. Gandeste-te cat de mult noroc ai ca poti sa faci asta – sa respiri.

Poate ai fost prins/a intr-un trafic infernal azi sau ai dormit rau fiindca te-au tinut treaz/a copiii tai frumosi sau esti suparat/a ca frizerul te-a tuns prea scurt, sau ca ai sanii prea mici, sau ca ai celulita pe fund, sau burtica ti se revarsa. Lasa prostiile… Iti jur ca nu ai sa mai pomenesti de nimic din toate astea cand iti va veni timpul sa pleci. Sunt toate ATAT de insignifiante atunci cand te uiti la viata ca un intreg. Eu imi privesc corpul consumandu-se chiar in fata ochilor mei si nu pot face nimic in privinta asta si tot ce imi doresc acum este doar sa mai sarbatoresc inca o zi de nastere, sau un Craciun cu familia mea sau macar inca o zi cu partenerul meu si catelul nostru. Inca o zi.

Citeste mai departe >>>