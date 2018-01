5 motive cosmice pentru care oamenii apar in viata ta

Acestea sunt cele 5 motive cosmice pentru care noi stabilim legaturi cu anumiti oameni:

1. Oameni care apar in viata noastra cu un motiv: Sunt trimisi ca sa ne reaminteasca ceva important despre noi insine

Ti s-a intamplat si tie sa te indepartezi de lucruri care erau importante pentru tine? Sa renunti la hobbyuri sau la visuri marete, chiar daca undeva, in adancul sufletului tau nu a disparut niciodata conexiunea cu aceasta parte importanta din viata ta.

Uneori, unii oameni apar in vietile noastre pentru a ne reaminti aceasta parte uitata din noi si a ne da un imbold sa repornim pe un drum ce ne era destinat, dar pe care l-am evitat cu obstinatie.

Foto: Pexels

2. Oameni care apar in viata noastra cu un motiv: Sunt trimisi ca sa ne transmita "mesaje cheie"

Chiar daca unii oameni joaca un rol extrem de important in vietile noastre si pentru perioade lungi de timp, uneori pentru toata viata, exista si oameni care apar pentru a ne transmite mesaje cheie, menite a ne ajuta in anumite momente. Mie mi s-a intamplat adesea sa primesc mesaje importante de la necunoscuti, uneori oameni care mi-au stat alaturi doar pentru cateva minute in autobuz, alte ori in scurte conversatii la supermarket, alte ori, ajutorul lor s-a ascuns in zambete pe care le-am primit atunci cand aveam cea mai mare nevoie.

Chiar daca trec doar pentru momente scurte prin vietile noastre, acesti oameni pot sa ne influenteze major, adaca stim sa vedem semnele pe care Universul ni le transmite prin intermediul lor.

Foto: Pexels

