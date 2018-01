A doua sansa

Cititi o pilda care circula pe internet, o pilda care ne vorbeste despre egoism...

Dupa ce a dus o viata plina de egoism in care a facut mult rau celorlalti si nu s-a gandit decat la el, nepasandu-i de cei din jurul sau, un om a ajuns in iad. I-a parut tare rau pentru ceea ce a facut si se caia din tot sufletul pentru faptele sale. Era insa prea tarziu…

Cu toate acestea, el se ruga in permanenta:

- Doamne, am gresit. Iarta-ma, te rog! Acum mi-am invatat lectia si m-am lecuit. M-am schimbat, nu mai sunt egoist deloc si rautatea nu-si mai are deloc cuib in sufletul meu1

Si in timp ce se ruga fierbinte, in fata ochilor i s-a infatisat deodata un inger minunat, cu aripi mari, de lumina. Ingerul i-a spus:

- Bucura-te, omule! Dumnezeu ti-a ascultat rugaciunea si vrea sa iti dea o sansa sa vii in Rai. Dar te-ai schimbat oare cu adevarat?

- Da, da, a spus omul hotarat. Sigur ca m-am schimbat!

- Bine, a spus ingerul. Atunci priveste in dreapta ta. Vezi funia care coboara chiar acum spre tine? Daca te vei urca pe el, vei ajunge in Rai si vei scapa de toata nefericirea de aici.

Bucuros peste masura, omul a facut ce l-a sfatuit ingerul si a inceput sa se catere pe funia care atarna deasupra iadului. Numai ca, pe masura ce inainta pe funie, a vazut ca funia se subtia din ce in ce mai tare. S-a uitat dedesubtul tau si nu i-a venit sa isi creada ochilor. Multi oameni se agatasera de firul sau si incercau disperati sa se urce, ca si el, inspre Rai.

- Ce faceti??? a strigat omul speriat. Dati-va jos imediat, funia o sa se rupa cu noi toti si o sa ajung iarasi in iad. Dati-va jos, nu ati auzit? tipa omul din toti rarunchii si a inceput sa ii loveasca cu picioare ca sa cada de pe fir. In acel moment insa, firul s-a rupt si au cazut cu totii, ajungand inapoi de unde au plecat.

Foto: Igor Zh. /Shutterstock

- Inger drag, uite ce mi-au facut ceilalti oameni, este nedrept. Spune-i, te rog, lui Dumnezeu, sa imi trimita alt fir, ca sa pot scapa odata de aici.

- Acest lucru este imposibil, i-a raspuns ingerul.

- Cum asa? Nu a fost vina mea, firul s-a rupt din cauza celorlalti!

- Ba nu, firul s-a rupt din cauza ta si a pizmei tale. Firul acela era firul bunatatii si al credintei si ar fi putut tine toti oamenii din iad daca nu te-ai fi gandit doar la tine. Ai spus ca te-ai vindecat de egoism si rautate si ca acum iti iubesti aproapele, dar nu este adevarat. Ai fost la fel de rau ca inainte, de aceea firul s-a rupt si nu te-a tinut.