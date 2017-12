Anotimpurile vietii - pilda care te va invata sa nu mai judeci niciodata un om dupa perioada grea prin care trece

Un om este o suma a tuturor perioadelor din viata sa. Daca privesti un om doar in iarna sa, vei rata promisiunea primaverii, frumusetea verii si bogatia toamnei.

Candva, de demult, traia un batran care avea patru fii cu care se mandrea tare, doar ca isi dorea ca acestia sa invete sa nu mai judece pripit lucrurile. De aceea, intr-o buna zi, a trimis pe fiecare din cei patru fii, cate unul in fiecare anotimp, sa priveasca un pom si anume un par.

Primul fiu a fost desemnat sa priveasca parul iarna, cel de-al doilea fiu a fost trimis primavara, cel de-al treilea vara si ultimul fiu toamna. Omul a asteptat ca toti sa isi indeplineasca misiunea, dupa care, atunci cand au revenit, i-a strans laolalta si i-a rugat sa descrie ce au vazut.

Primul fiu a spus ca parul era urat, arata pustiit si avea crengile goale, intoarse si rasucite.

Al doilea fiu a spus ca parul era plin de mugurisi de flori gingase care raspandeau un parfum imbatator. Parul promitea mult.

Al treilea fiu a spus ca parul era viguros si frumos, cu multe frunze verzi si lucioase care te impresionau prin fosnetul lor.

Al patrulea fiu a fost de acord cu spusele celorlalti si a spus ca parul era implinit si robust, iar crengile sale se plecau sub greutatea delicioaselor fructe

Tatal le-a spus ca toti aveau dreptate, ca fiecare dintre ei a vazut doar o ipostaza, un anotimp din viata copacului. Nu poti judeca pe nimeni, a mai adaugat omul, cunoscand doar o perioada din viata sa, fara sa stii ce a fost in viata sa inainte si ce anume l-a determinat sa fie ceea ce este azi.

Intreaga esenta a firii, a intelepciunii, a bucuriei, a placerii si a dragostei pe care ti-o da viata nu se poate masura decat la sfarsitul tuturor anotimpurilor. Un om este o suma a tuturor perioadelor din viata sa, mai bune si mai rele, mai frumoase si mai urate. Daca privesti un om doar in iarna sa, vei rata promisiunea primaverii, frumusetea verii si bogatia toamnei.

Nu judeca viata doar dupa o perioada grea. Nu judeca un om dupa perioada tulbure pe care o traverseaza, dupa urmele pe care i le-a lasat in suflet. Viata este mai mult decat un anotimp si greutatile unui sezon nu trebuie sa umbreasca niciodata deliciile celorlalte. Atunci cand vei depasi greutatile, vei intra intr-un nou anotimp si vremuri mai bune vor sosi. Atunci vei uita greul, vei uita raul, atat de bine iti va fi…

Nu iti pierde niciodata speranta. Nu iti lasa niciodata crengile sa se plece de tot.

Sa fim asemenea copacilor ce stiu sa traverseze anotimpurile vietii intotdeauna cu fruntea sus.

Asa cum trec viscolul, gerul, furtunile, fulgerele, inghetul, ninsoarea si vijeliile, asa trec si vicisitudinile vietii. Nu uita asta niciodata si nu lasa lumina sa ti se stinga, tine aprins opaitul cu speranta ca sa iti lumineze negurile vietii.

Traieste asa cum poti tu mai bine. Iubind, inflorind, suferind, stralucind. Iar atunci cand simti ca nu mai poti, ca poate pentru tine acesta este ultimul anotimp, nu uita ca ceea ce nu poti tu face, poate Dumnezeu. Lasa-ti grijile si durerea in mainile unei puteri care se afla deasupra noastra.

Si nu uita ca totul trece. Incercarile te fac mai puternic, mai intelegator fata de incercarile altora, durerile te fac mai uman, mai bun, mai generos, mai umil. Esecurile te fac sa incerci din nou, sa iti oferi roadele in alt anotimp, iar momentele de fericire iti arata cat de dulce si imbietoare este viata, cat de mult merita ea sa fie cinstita, pretuita si traita. In fiecare clipa a ei.

Viata sa te poarte intotdeauna pe cele mai bune si frumoase carari, omule frumos si drag, iar Dumnezeu sa iti indrume intotdeauna pasii si sa te aiba in grija lui in fiecare anotimp al vietii tale. Sa fii intotdeauna binecuvantat, in primavara, vara, toamna si iarna ta!

Nota! Aceasta pilda circula pe internet, iar autorul ei este anonim.

