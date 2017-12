Nimic nu te poate frange

E un bine in fiecare rau, iubeste ceea ce te agaseaza! Imblanzeste cu lacrimi si mangaieri tot ce e ranit si... lasa sufletul tau sa se vada prin tine!

Daca te trezesti, iata pana unde se poate ajunge. (Nichita- A treia elegie)

de Alexandra Serban

Fiindca esti o adiere blanda de vant si aroma fresh a unui parfum ce te gadila la nas, din diminetile de vara, cand respiri soare… nu fi suprins daca intr-o zi la volanul unei masini vei face o criza de nervi, vei tranti portiera, vei bate cu pumnii in volanul masinii si apoi vei izbucni in plans. E o amagire la toate. Ai stat acolo si vei mai sta. E uman. E firesc.

Doar atat adu-ti aminte: NU TE POTI SPARGE si nici nu ai cum pocni VIATA cand te aduce la exasperare.

RETETA

Lasa ca toate reprosurile sa iti ramana pe umarul drept, ca o pulbere de polen... fiindca atunci, cand fluturele vietii si al iubirii va poposi acolo (pe umarul tau), sa le poata lua pe aripile catifelate. E o silfida ce se va bucura sa isi coloreze cu polen "mainile" de fluture.

Foto: Natalia Yankelevich /Shutterstock

Auzi cum bate vantul astazi? Si apa cum susura mai tare datorita gandurilor tale incontrolabile? E un bine in fiecare rau, iubeste ceea ce te agaseaza! Imblanzeste cu lacrimi si mangaieri tot ce e ranit si... lasa sufletul tau sa se vada prin tine!

Ne revin in viata sanse, ne revin oameni sau doar imbunatatiri ale lor, ale celor la care am tinut, pe care i-am vrut, pe care i-am vanat si nu i-am putut avea... fiindca galopam prea repede spre cu totul altceva... acel ceva ce striga a fi reparat in noi.

Si... Revin.

Si ne fac sa ne dezbracam de iluzii, de frici, de cojile aspre si dure ce ne protejeaza nucleul atat de slab, atat de vulnerabil si totusi atat de mic si scanteios, atat de cristalin si jucaus. Sa faca parte din strategia noastra de a ne camufla tocmai aceasta dezbracare, aceasta daruire totala pe care o facem fata de oamenii pe care ii iubim si ii simtim aproape de suflet!? Mintim tocmai prin dragoste ca sa ne ascundem in spatele ei?!

- De fiecare data cand facem dragoste ne spargem de lume- imi spui

Fac ochii mari, bat din gene si intreb:

- Asa e si cand luptam sa facem pace - spargem lumi, dar ce poate fi mai frumos si mai inocent decat acest TEL de a CREA si ALTCEVA?!



ANTIDOT UMAN

Atacam cand suntem vulnerabili, tacem, ne speriem si fugim, evadam in afara noastra fiindca ecoul din noi tipa prea tare. NE E FRICA SA NE SPARGEM. Doar ca nu avem cum, niciodata.