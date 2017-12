Curata-ti inima de dureri si poveri trecute. Meditatie puternica pentru a cere si a oferi iertare (tie insuti si celorlalti)!

Inima omului are extraordinara capacitate de a transforma neplacerile vietii intr-un curent navalnic de compasiune. Jack Kornfield

Acum, in prag de An Nou, sa ne curatam inimile de dureri si suferinte trecute, de rau si poveri pe care le-am dus cu noi, si sa ne deschidem inimile catre iertare, catre bunatate, catre iubire si catre viitor. Intr-un articol publicat pe spiritualityandpractice.com, Jack Kornfield ne ofera o superba si eficienta meditatie a iertarii care ne ajuta sa ne eliberam de dureri si sa cerem/ oferim iertarea.

Jack Kornfield este autor a numeroase carti despre invataturi si practice budiste, fiind unul dintre cei care a introdus notiuni precum mindfulness in lumea Vestului. Desi s-a nascut intr-o familie de evrei, Jack a imbratisat budismul. A trait experienta calugarismului budist in India, Thailanda, Myanmar, predand in lumea intreaga inca din 1974 despre meditatie si beneficiile ei. A fost invatacel al lui Ajahn Chah si Mahasi Sayadaw, calugari cunoscuti in lumea budista.

Jack Kornfield: Meditatie pentru a-ti cere iertare de la altii, pentru a-ti oferi iertare tie insuti, pentru a oferi iertare altora

Pentru a practica aceasta meditatie a iertarii, asigura-te ca te afli intr-o pozitie confortabila, intr-un loc confortabil. Inchide ochii si asigura-te ca te concentrezi asupra respiratiei si ca aceasta se realizeaza in mod natural, cu usurinta. Lasa-ti mintea si corpul sa se relaxeze. Respira usor si cu blandete in zona inimii si ingaduie-ti sa simti toate barierele pe care le-ai ridicat si toate emotiile pe care le-ai purtat cu tine fiindca nu ai iertat – nu te-ai iertat pe tine, nu i-ai iertat pe altii.

Foto: TheaDesign /Shutterstock

Iertarea nu inseamna sa uiti sau sa treci cu vederea suferinta cauzata de altii sau de tine insuti. Poti sa faci tot ce iti sta in putere ca sa previi sa iti fie si mai rau. Iertarea este eliberarea de orice unda de amaraciune si ura din inima ta astfel incat sa fii liber sa mergi mai departe. Ingaduie-ti sa simti durerea de a-ti tine inima inchisa. Apoi, respirand gentil, incepe sa ceri si sa oferi iertarea si spune urmatoarele cuvinte, lasand ca amintirile/ imaginile/ sentimentele care vin catre tine sa creasca in profunzime pe masura ce le repeti.

Cere-ti iertare de la altii

Spune urmatoarele: “Sunt multe feluri in care am ranit sau i-am facut pe altii sa sufere, i-am tradat sau abandonat, le-au cauzat suferinta, cu stiinta sau cu nestiinta, din propria durere, frica, manie sau confuzie.”

Ingaduie-ti sa iti amintesti si sa vizualizezi modul/ modurile in care i-ai ranit pe altii. Vezi si simte durerea pe care ai produs-o din cauza propriei frici si a confuziei. Simte-ti propria durere, propriul regret. Simte astfel incat in cele din urma sa te poti elibera de aceasta povara si sa ceri iertare. Vizualizeaza sub forma imaginilor fiecare amintire care inca iti apasa sufletul. Si apoi, spune-i fiecarei persoane care iti vine in minte urmatoarele cuvinte: “Iti cer iertare, iti cer iertare.”

Ofera-ti iertare tie insuti

Spune-ti: “Sunt multe feluri in care m-am ranit si mi-am facut rau mie insumi. M-am tradat si m-am abandonat pe mine insumi de multe ori prin ganduri, cuvinte si fapte, cu stiinta sau fara”.

Simte-ti propriul corp pretios, simte-ti viata. Permite-ti sa vezi modalitatile in care ti-ai produs rau si suferinta. Aminteste-ti-le, vizualizeaza-le. Simte durerea pe care ai purtat-o din aceasta cauza si simte ca te poti elibera de aceste poveri. Ofera iertarea pentru fiecare dintre ele, rand pe rand. Repeta in mintea ta, tie insuti: “Pentru felurile in care m-am ranit pe mine insumi prin actiune sau inactiune, din frica, durere sau confuzie, imi ofer acum o iertare completa si pe care o simt din toata inima. Ma iert pe mine insumi, ma iert pe mine insumi”.

Ofera-le iertarea celor care te-au ranit sau ti-au facut rau

Spune-ti: “Sunt multe feluri in care altii mi-au facut rau, m-au abuzat sau m-au abandonat, cu stiinta sau fara stiinta, prin gand, cuvant sau actiune.”

Permite-ti sa iti amintesti si sa vizualizezi aceste modalitati. Simte durerea pe care ai purtat-o cu tine din trecut si simte ca poti dizolva aceasta povara a durerii oferind iertarea atunci cand inima ta este pregatita. Acum spune-ti tie insuti: “Imi amintesc acum multe feluri in care mi-a fost facut rau sau am fost ranit din frica, durere, confuzie sau manie. Am dus cu mine in inima mea aceasta durere pentru prea mult timp. In masura in care sunt pregatit, le ofer iertare. Tuturor celor care mi-au facut rau, le ofer iertarea mea. Va iert.”

Repeta cu blandete fiecare din aceste 3 directii pana cand simti o eliberare in inima ta. Pentru anumite dureri, cele care au fost foarte mari, poate ca nu vei simti o eliberare imediata, ci numai povara sau chinul sau mania provocate de ele. Trateaza asta cu blandete. Iertandu-te pe tine insuti ca nu esti inca gata sa te eliberezi si sa mergi mai departe. Iertarea nu poate fi fortata; nu poate fi artificiala. Continua pur si simplu practica de mai sus si lasa cuvintele/imaginile/ practica spirituala/ sa lucreze treptat, in propriul ritm. Cu timpul, poti face aceasta meditatie a iertarii o parte constanta a vietii tale, eliberandu-te de trecut si deschizandu-ti inima catre fiecare moment nou cu o bunatate inteleapta si plina de iubire.

Sursa: www.spiritualityandpractice.com

Foto homepage: Jacob_09 /Shutterstock