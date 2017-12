Aici, la Garbo, punem foarte mult suflet in ceea ce facem. Vrem sa va daruim informatii si articole care sa va imputerniceasca si care sa va inspire in fiecare zi. Ne consideram prietenele voastre in mediul online si speram ca si voi simtiti la fel.

Sfarsitul de an este si un moment cand privim inapoi spre ceea ce am realizat in aceasta perioada de timp. In munca noastra, reactiile pe care le aveti voi cu privire la ceea ce scriem, sunt principalul nostru barometru ca ceea ce facem este bine sau nu.

Astfel incat, va propunem sa recititi cele mai bune articole ale noastre publicate in 2017, articole pe care noi le-am scris cu tot dragul si la care voi ati reactionat pe masura.

Spiritualitate si dezvoltare personala: Cele mai bune articole care au aparut pe Garbo in 2017

1. INTERVIU Kent Hoffman – psihoterapeut si cercetator: Intelege practica tandretii si de ce ai nevoie de ea in viata ta

Detalii aici: http://www.garbo.ro/articol/Psihologie/22480/interviu-kent-hoffman-psihoterapeut-si-cercetator-despre-conexiune-si-tandrete.html

Acest articol este foarte important pentru noi, in primul rand fiindca l-am intervievat pe renumitul cercetator si psihoterapeut Kent Hoffman, dar si pentru ca informatiile prezentate in acest material sunt foarte importante pentru fiecare om. Impreuna cu Kent Hoffman, care de altfel are o relatie speciala cu Romania, am simtit ca va oferim ceva valoros si care va poate ajuta sa aduceti mai multa coerenta in vietile voastre.

2. Cine sunt cei 10 HOTI DE ENERGIE? Dalai Lama ne invata cum sa ne protejam de furtul energetic

Detalii aici: http://www.garbo.ro/articol/Lifestyle/21757/cei-10-hoti-de-energie-dalai-lama.html

Acesta a fost cel mai popular articol de pe site-ul nostru in 2017. A fost distribuit de peste 22 de mii ori! Woow! Multumim. Maiestatea sa Dalai Lama este foarte respectat pentru opiniile sale si noi ne bucuram de asemenea ca rezoneaza in sufletele voastre. Pe de alta parte, acest succes pe care il are, pare sa semnifice nevoia care exista in fiecare dintre noi, de a ne indrepta catre un sistem de valori mai sanatos.

3. Omar Khayyam: 29 de cugetari ravasitoare despre viata (si durerile, sensul, fericirea ei) de la filozoful Orientului

Detalii aici: http://www.garbo.ro/articol/Lifestyle/21990/omar-khayyam-cugetari-viata.html

Ne bucuram ca in prin intermediul acestui articol pe care voi l-ati distribuit de peste 10 mii de ori, v-am facut cunostinta cu unul dintre cei mai importanti filosofi pe care i-a dat Orientul. Acum, pe sfarsit de an, cand privim cu emotie spre viitor, haideti sa pastram in mintile noastre aceasta cugetare:

Fiindca nu stii ce te-asteapta maine, lupta sa fii fericit astazi. - Omar Khayyam

Foto: Pexels

4. 20 de ADEVARURI ESENTIALE de la o terapeuta de 50 de ani pentru femeile tinere

Detalii aici: http://www.garbo.ro/articol/Lifestyle/22371/20-de-adevaruri-esentiale-pentru-femei.html

Am scris cu mare placere acest articol pentru ca l-am simtit ca pe o conectare la feminitatea colectiva. Mai mult decat atat, sfaturile terapeutei Fran Sorin sunt atat de importante pentru fiecare dintre noi. Sper sa avem puterea de a le constientiza si a le pune in aplicare cat mai des posibil.

5. Legea Atractiei: Aceste 3 cuvinte cu vibratie scazuta iti limiteaza viata. Inceteaza sa le mai folosesti, chiar de azi!

Detalii aici: http://www.garbo.ro/articol/Lifestyle/22509/legea-atractiei-aceste-3-cuvinte-cu-vibratie-scazuta.html

Acest articol a fost o revelatie si pentru noi. Stiti, pe masura ce noi va oferim voua informatii interesante, avand mereu in gand ideea ca acestea trebuie sa va faca viata mai buna, evoluam la randul nostru. Practic, atunci cand am scris acest articol inspirat de Jake Ducey, un cunoscut coach spiritual, am avut propriile constientizari cu privire la importanta cuvintelor ce ne domina de obicei gandurile. De exemplu, „Cuvantul <<sper>> are o incarcatura energetica foarte scazuta, insa noi il folosim adesea. Sper inseamna <<nu am.>>, explica Jake Ducey.”

Haideti sa incetam sa il mai folosim chiar de azi si sa spunem: Voi avea un an nou extraordinar! si nu, Sper ca voi avea un an nou extraordinar!

Foto homepage: Pexels

