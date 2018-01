Apa 'vorbeste' cu noi! Exercitii pentru a structura informatic apa pe care o bem

Dincolo de tot ceea ce stim deja despre apa - este singurul element din natura care exista in toate cele 3 stari de agregare – aceasta mai are o calitate pe care putin o stiu, dar pe care oamenii de stiinta au demonstrat-o: are memorie!

Profesoara de yoga Dana Tupa considera ca apa nu este doar un element fizic, ci si unul energetic, de care ne putem ajuta pentru a deveni mai fericiti si plini de vitalitate.

“Intrucat suntem compusi din apa in proportie de aproximativ 75%, ceea ce oamenii de stiinta numesc apa structurata va transfera, fie ca stim sau nu, energia si informatia catre apa din propriul nostru corp, modeland-o si structurand-o asemenea ei.

Intr-un sens mai profund, apa din natura vorbeste cu noi, insa foarte putini dintre noi ii dam importanta si, mai rau, o combinam cu tot felul de sucuri ultra-acidulate, cu multe zaharuri si toxine”, explica profesoara de yoga Dana Tupa, fondatoarea Purna Yoga Academy.

Mai mult decat atat, specialistul yoga recomanda o serie de exercitii simple, cu ajutorul carora putem structura informatic apa pe care o bem, astfel incat sa ne inunde corpul, nu doar cu elementul fizic, cat mai ales cu energia sa benefica. Avem nevoie de: un recipient transparent din sticla, un bilet cu o afirmatie pozitiva, scrisa de mana, un loc la indemana (un birou, spre exemplu) si 5 minute de concentrare.

Scriem pe un biletel informatia pe care vrem sa o transmitem apei si pe care o bem apoi zilnic.

Spre exemplu, daca avem o problema de sanatate pe care intentionam sa o rezolvam holistic (sa ii rezolvam cauza, nu efectul), atunci vom scrie o afirmatie de genul: “sunt sanatos”, “ficatul meu functioneaza perfect normal, iar boala este pe deplin eliminata din fiinta mea”. Plasam biletelul sub recipientul de sticla, plin cu apa si a doua zi vom consuma acea apa, preferabil cu recunostinta.

Cu ajutorul cuvintelor rostite.

Apa “aude” tot ceea ce ii comunicam. Majoritatea religiilor si practicilor spirituale au inteles puterea magnifica a apei si folosesc tot felul de incantatii pe care le transmit apei pentru a deveni ... “sfanta”. Afirmatiile transmise apei trebuie sa fie pozitive, sa nu contina negatii si sa fie formulate la timpul prezent.