Comunicat de presa

Cum Craciunul se apropie cu pasi repezi, iar romanii iubesc sa aiba masa de sarbatori plina de preparate dichisite si foarte delicioase, Dulce si Ceva in Plus ne propune desertul traditional romanesc - Cozonacul- pregatit dupa reteta lui Chef Scarlatescu. Dupa cum probabil stiti, juratul din cadrul emisiunilor cu profil culinar, gateste ireprosabil, fiind unul dintre cei mai apreciati Chefi din Romania. Acesta a impresionat intotdeauna prin standardele ridicate in ceea ce priveste preparatele ce ii poarta semnatura. Cei care au avut ocazia sa le deguste si au fost incantati de ele, vor fi surprinsi si de gustul inegalabil al acestui desert de sarbatoare.

Pregatit dupa o reteta speciala, dar care pastreaza totodata gustul autentic romanesc, acest cozonac pufos si delicios va fi unul care va disparea repede de pe masa de sarbatori.

Iata cum se pregateste:

Ingrediente:

1 kg faina

250 gr zahar

450gr lapte

5 oua

60 gr drojdie

300 gr unt Belgian

500gr nuca

200gr rahat

150 gr ciocolata belgiana

30gr portocala confiata

30 gr coaja de lamaie

Mod de preparare:

1. Amestecam drojdia cu 100 ml lapte si trei linguri cu faina si lasam compozitia sa creasca la cald pana isi dubleaza volumul.

2. Laptele se fierbe impreuna cu zaharul, apoi se amesteca pana se dizolva.

3. Galbenusurile se freaca cu praful de sare.

4. Punem faina intr-un vas si turnam pe rand, amestecand: galbenusurile, laptele impreuna cu zaharul topit si untul, portocala confiata. Framantam bine pana obtinem un aluat omogen, consistent si elastic.

5. Compozitia astfel obtinuta se lasa la dospit circa o ora.

6. Luam apoi o bucata de aluat, o intindem bine, punem peste crema de nuci cu ciocolata belgiana, rahat si stafide si o rulam. Rulada obtinuta o sectionam in doua pe lungimea sa si cele doua parti astfel obtinute le impletim si le ungem cu ou.

7. Se pun apoi intr-o forma tapetata in prealabil cu unt si faina si le lasam la dospit aproximativ doua ore.

8. Cand aluatul a crescut dam tava la cuptor pentru circa 45 de minute - 1 ora la 160 grade.